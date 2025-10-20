Anomalia necompensării unor creanţe bugetare

Există în administrația publică situații care ar putea figura cu succes într-un manual de paradoxuri instituționale. Una dintre ele este aceea în care același contribuabil este, simultan, și creditor, și debitor al statului. Mai exact, are sume de recuperat de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), dar în același timp este executat silit de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) pentru datorii către același buget al asigurărilor de sănătate.

Este greu de conceput un asemenea nonsens într-un stat care se revendică a fi (măcar și parțial) „digitalizat”, „coerent fiscal” și „orientat spre contribuabil”. Practic, un contribuabil aflat într-o atare situație se vede prins între două brațe ale aceleiași administrații publice, care, în loc să comunice între ele, acționează independent, ba chiar contradictoriu. De ani buni, această disfuncționalitate persistă, din cauza fragmentării legislative și instituționale. În prezent, cadrul juridic nu permite o compensare directă și operativă între creanțele certe, lichide și exigibile pe care contribuabilii le au față de CNAS/CJAS și obligațiile fiscale aferente Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS), administrate de ANAF. Codul de procedură fiscală (art. 167) admite o formă de compensare, dar aceasta este anevoioasă, birocratică și dependentă de multiple aprobări.

În paralel, OUG nr. 158/2005 (art. 72) reglementează decontarea concediilor medicale, fără însă a permite o compensare directă între sumele de încasat și obligațiile de plată către stat. Rezultatul? Mii de firme, în special IMM-uri, așteaptă luni de zile rambursări sau deconturi de la CNAS, în timp ce ANAF-ul le poprește conturile pentru datorii echivalente. Într-un cadru normal, aceste sume s-ar fi anulat reciproc, nemaigenerând blocaje, penalități și neîncredere. Plecând de la cele arătate, recent, a fost lansat un proiect de lege menit să repare această anomalie (https://www.ces.ro/newlib/PDF/proiecte/2025/b367.pdf). Scopul este instituirea unui mecanism legal de compensare între creanțele contribuabililor față de casele de asigurări de sănătate și obligațiile acestora restante către bugetul FNUASS. Textul proiectului propune ca respectivele creanțe să poată fi compensate — la cererea contribuabilului sau din oficiu — iar diferențele pozitive să fie restituite în maximum 30 de zile. Creanțele aflate în litigiu ar fi, desigur, exceptate până la soluționarea definitivă. Totodată, proiectul atribuie responsabilitatea asigurării interoperabilității sistemelor informatice CNAS–ANAF celor două instituții, astfel încât verificările și compensările să poată fi realizate automat.

Privind din zona rațiune economică versus inerție administrativă, observăm că, pe fond, măsura este logică și echitabilă. Ea corectează o inechitate evidentă și poate avea efecte benefice asupra lichidității mediului de afaceri, în special asupra IMM-urilor. Beneficiile economice sunt multiple: (i) degrevarea contribuabililor de datorii fiscale deja acoperite prin creanțe certe asupra statului; (ii) evitarea acumulării de penalități, dobânzi și executări silite nejustificate; (iii) reducerea costurilor administrative și a timpilor de decontare; (iv) creșterea încrederii în instituțiile publice și, implicit, în conformarea voluntară la plată. De asemenea, din perspectivă macroeconomică, mecanismul ar fluidiza execuția bugetară, reducând numărul litigiilor și blocajele de trezorerie. Rămâne însă întrebarea: va funcționa? Experiența arată că, în România, legile bune se împotmolesc în implementare. Degeaba avem un text legal elegant dacă sistemele informatice CNAS și ANAF nu „vorbesc” între ele.

De ani întregi, interconectarea acestor baze de date este o promisiune repetată, dar niciodată pe deplin realizată. Mai mult, se ridică problema responsabilității instituționale: cine va decide, efectiv, compensarea? Cum se vor soluționa erorile de calcul? Cum se va asigura transparența acestui proces pentru contribuabili? Cu toate acestea, dacă Proiectul legislativ la care ne-am referit aici ar fi adoptat, am avea de-a face cu un pas apreciabil înainte. Mecanismul de compensare între creanțele față de CNAS și obligațiile către ANAF nu este o favoare acordată contribuabilului, ci o datorie a statului față de principiul echității fiscale. Este, de fapt, o reparație de bun-simț într-un sistem care a funcționat ani de zile în disonanță logică și juridică.

Totuși, succesul real al acestei măsuri va depinde nu doar de litera legii, ci de voința instituțională de a o aplica cu rigoare, de interoperabilitatea digitală promisă și de renunțarea la reflexul birocratic al suspiciunii față de contribuabil. Dacă CNAS și ANAF vor reuși, în sfârșit, să „tragă la aceeași căruță”, România va face nu doar un pas spre normalitate administrativă, ci și spre o fiscalitate care funcționează în interesul cetățeanului, nu împotriva lui.

