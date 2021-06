Antena 3: O femeie din Iași a cheltuit aproape 50.000 lei pe teste PCR pentru a-și vedea mama în spital

Costul a fost suportat tot de femeie. Şi vorbim despre câteva zeci de teste plătite din propriul buzunar. Şi totul, încă o dată, ca să poată intra la mama ei, intr-un spital privat. Mai exact, femeia a plătit aproximativ 50 mii de lei pentru aceste teste PCR.

Cornelia Bejan este profesoară la o universitate din Iași și cheltuia zilnic sau uneori la două zile între 220-250 de lei pentru a face un test PCR ca să poată merge la mama ei care era internată într-un spital privat din Iași. Mama femeii a decedat, iar ieșeanca susține că din cauza malpraxisului.

”Mama a stat timp de 2 ani în acel spital privat. A decedat în aprilie 2021. Am făcut calculul și cel mai ieftin test pe care l-am făcut a fost de 220 lei deci am cheltuit per total 50 de mii de lei doar testele.

Nu încerc să îmi recuperez banii, sunt extrem de îndurerată de pierderea mamei. Asistenta a uitat să îi pună oxigen mamei și a murit în chinuri, sufocată. Durerea mea a fost imensă și nu mă mai interesează să recuperez nimic din acei bani” a povestit femeia din Iași, în exclusivitate la Antena 3.

