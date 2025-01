Anti-occidentalismul la români

După prăbușirea comunismului în 1989, cu cățel și cu purcel, ne-am orientat direcția spre Vest/ Occident/ Europa/ America, sperând cumva să ajungem din urmă țările democrate și prospere economic, să ne bucurăm de mult-visata bunăstare. În esență, pentru noi, cei care am apucat să trăim măcar câțiva ani în regimul Ceaușescu, Occidentul însemna civilizație, democrație, libertate, prosperitate în raport cu ce întâmpla în lagărul comunist (URSS și sateliții politici). Tranziția postcomunistă a fost o ieșire din bezna minții totalitare, din pauperitate socială și precaritate economică. Chiar dacă primii ani după 1990 au fost dificili, am îndurat cu răbdare conducătorii statului reciclați din eșalonul II al PCR, din Securitatea, nomenclatura și tehnocrația managerială a regimului comunist. Apoi, i-am tolerat pe cei care s-au ridicat la putere pe valul de speranță, nevoia de schimbare și alternativa politică produsă de alegerile din 1995. Nici unii, nici alții nu au performat din punct de vedere economic, dar măcar au găsit resursele consensuale de a scoate țara din sfera de influență a eșuatului URSS și de a o poziționa pe traiectoria occidentală pe care erau deja înscrise ferm statele din Europa Centrală și de Est (Grupul de la Vișegrad): Polonia, Ungaria, Cehia, Slovenia.

În anii 1990 era o dorință manifestă de a accelera lucrurile, reformele, procesele în așa fel încât să ne îndepărtăm de trecutul comunist și să ne asociem cu civilizația Occidentului din care, ni se spunea, că și noi facem parte de pe vremea când apăram Europa de armata otomană și hoardele tătare. Politologul Samuel P. Huntington, în cartea sa The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order (1996) avea să ne dezamăgească oarecum, susținând că civilizația occidentală (America de Nord și Europa de Vest) se oprește pe linia Carpaților, incluzând Transilvania și excluzând celelalte provincii românești care poartă caracteristicile civilizației răsăritene-ortodoxe (Rusia și țările din Balcani). În Democracy’s Third Wave (1991), Huntington a afirmat că pentru o democrație consolidată, în afară de o economie stabilă și prosperă, avem nevoie de o cultură democratică, de tip occidental. Din punct de vedere istoric, susține politologul american, a existat o legătură puternică între cultura occidentală, creștinism (catolicism și protestantism) și democrație. Și a avertizat cu privire la reculul sau erodarea democrațiilor după fiecare val de democratizare.

Occidentalizarea poate fi definită ca un proces prin care țări, națiuni, culturi, societăți care nu se află în spațiul de gândire și acțiune al lumii occidentale (America de Nord și Europa de Vest) internalizează (adoptă și adecvează) valori, norme, instituții, proceduri de lucru, stiluri de viață specifice Occidentului, care în timp se manifestă în domenii precum politica, economia, societatea, cultura, modul de viață. A fi occidental înseamnă să împărtășești valorile democrației liberale, să accepți capitalismul ca mod de organizare și funcționare a economiei, să acționezi potrivit valorilor societății deschise, să respecți drepturile și libertățile celorlalți, bucurându-te totodată de libertatea de a acționa nestingherit într-un spațiu al toleranței colective. Un occidental veritabil se bucură de binefacerile spațiului privat garantat de legi și reglementări precise, departe de orice fel de intruziune din partea spațiului public (statul, administrația publică și funcționării săi), cu condiția de a respecta celelalte spații private (libertatea și intimitatea celorlalți). Spre deosebire de țările occidentale care garantează și protejează spațiile private ale cetățenilor, țările în care funcționează regimuri totalitare sau autoritare (China, Coreea de Nord, Federația Rusă, Iranul și altele) nu garantează respectarea intimității persoanei și libertățile individuale. Într-o dictatură, de stânga (comunistă) sau de dreapta (fascistă), statul este intruziv și abuziv, mergând de la restricționarea libertății de opinie până la suprimarea fizică.

Din istorie aflăm câteva exemple de occidentalizare a unor state din spații civilizaționale/ culturale complet diferite de cel occidental: Japonia în perioada Meiji (1868-1912), când a adoptat tehnologie și modele de educare, organizare și guvernare occidentale cu scopul modernizării rapide; Turcia sub Mustafa Kemal Atatürk (secolul XX), când au fost implementate reforme precum abolirea califatului, promovarea alfabetului latin și modernizarea economiei. Cea mai puternică forță a occidentalizării a fost globalizarea care prin tehnologia informației și comunicațiilor a extins și potențat influența culturală și economică a Occidentului în toată lumea. Uneori, occidentalizarea înseamnă modernizare tehnologică, managerială, economică, fără democratizare. Totodată, occidentalizarea nu aduce prosperitate pentru toți, ci poate coexista cu niveluri foarte ridicate de sărăcie, inegalități economice și polarizare socială.

Unii dintre români, vreo 4 milioane, care nu au mai avut răbdare să parcurgă aici, la firul ierbii, prefacerile tranziției de la comunism la capitalism și să guste treptat din binefacerile integrării euroatlantice, au plecat în căutarea unei vieți mai bune în Occident (SUA, Canada, Europa). Au dorit să se occidentalizeze prin integrarea în economia și cultura țărilor dezvoltate din Vest, înaintea celor rămași acasă. Dacă o să intrați de curiozitate pe site-ul INS – TEMPO Online pentru a vedea țările de destinație a migrației externe românești veți vedea că Federația Rusă, China sau alte țări din Orient nu figurează în statisticile oficiale. Românii au emigrat având ca destinație temporară sau definitivă Europa occidentală (Marea Britanie, Germania, Italia, Spania, Franța ș.a.), America de Nord (SUA, Canada) și chiar Australia. Noi, cei rămași acasă, am trăit mulți ani cu speranța integrării în Europa. Astăzi, suntem bine-mersi integrați în Uniunea Europeană, NATO, Schengen, circulăm fără vize în SUA, vom adera și la OECD și zona Euro. Cum s-ar spune, suntem și noi în rând cu lumea bună, chiar dacă am rămas de multe ori corigenți la unele materii: justiție, afaceri interne, combaterea corupției, a traficului de ființe umane, copii instituționalizați, sărăcie, controlul inflației și a deficitului bugetar și multe altele. Ne-am occidentalizat în multe privințe, dar cu restanțe mai ales la capitolul cultură democratică de tip participativ care înseamnă toleranță și respect pentru fiecare persoană care este unică și irepetabilă. Mulți dintre noi au rămas ancorați în normele și practicile culturii tradiționale, de tip parohial, care așteaptă o comandă (un ordin) de sus pentru a ști cum să procedeze chiar în chestiunile cele mai intime.

În contextul revirimentului populismelor de dreapta, a mișcărilor suveraniste și antiglobaliste, au ieșit la iveală germenii anti-occidentalismului în România. Cei mai occidentali (proeuropeni, NATO și americani) dintre europenii de est, românii, au început să îmbrățișeze idei, concepții și ideologii care în esența lor susțin adecvarea României la noile realități geopolitice prin adoptarea unei poziții de neutralitate regională în raport cu marile puteri: SUA, Uniunea Europeană, Federația Rusă, China). Pare că ni s-a urât cu binele, vrem și la bal, și la spital. Ce mare scofală, ar spune unii, dacă ne dăm și noi în petec, când avem exemplul britanicilor care au părăsit de curând Uniunea Europeană (Brexit-ul din 2020), după ce au fost 47 de ani cetățeni ai UE și ai predecesoarei sale, Comunitatea Europeană, încă de la 1 ianuarie 1973? Vrem bunăstare pe bani europeni și securitate de la NATO, dar să facem cum știm noi, autohton și suveran, precum America sub președinția lui Donald Trump. Dorim pace și prosperitate, dar să fim neutri.

Anti-occidentalismul reprezintă în esență o atitudine, abordare sau ideologie cristalizată prin opoziția față de cultura materială și spirituală a Occidentului, a țărilor din Europa de Vest și a SUA. Anti-occidentalismul este prezent de multă vreme în spații civilizaționale ca răsăritul-ortodox, lumea islamică, confucianism, hinduism, civilizația japoneză, țările africane. Inițial, atitudinea anti-occidentală a unor societăți a fost motivată de trecutul colonial al statelor occidentale, imperiile coloniale de odinioară, care au subjugat și exploatat populațiile și resursele fostelor colonii. Anti-occidentalismul mai înseamnă și o reacție împotriva globalizării văzută ca un imperialism cultural al Occidentului avansat economic și tehnologic, un tăvălug care a diluat identități culturale într-o încercare de a omogeniza culturi, filosofii de viață și moduri de viață. Manifestările anti-occidentalismului pot varia de la critici moderate la poziții radicale, incluzând respingerea influențelor culturale occidentale, opoziția față de intervențiile militare sau economice occidentale.

Anti-occidentalismul în România s-a manifestat încă din primii ani ai tranziției postcomuniste sub forma unei retorici care acuza presiunile unor organizații internaționale ca Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, Uniunea Europeană, care furnizau programe de asistență financiară și (re)echilibări macroeconomice pentru țările în curs de dezvoltare. Să ne amintim de discursul unor forțe politice (PRM, PUNR) care susțineau că ne pierdem suveranitatea, că suntem subjugați de puterile occidentale, că țara va fi transformată într-o piață de desfacere. După aderarea la Uniunea Europeană, în spațiul public, au apărut voci critice față de valorile și cultura occidentală: multiculturalismul, egalitatea de gen, drepturile comunității LGBTQ+, secularismul. Nostalgia față de perioada comunistă, percepută ca o perioadă de ordine, disciplină, stabilitate, reprezintă o altă componentă a anti-occidentalismului la români. Pentru cei care nu au reușit din punct de vedere socioprofesional în toți acești ani, Occidentul este asociat cu capitalismul sălbatic care a generat sărăcie, marginalizare și excluziune socială. Retorica anti-occidentală este tot mai prezentă în mediul politic și în discursurile electorale.

Occidentul este învinovățit pentru decalajele de dezvoltare dintre România și alte țări europene, este acuzat că acționează doar pentru interesele sale prin activitatea companiilor multinaționale care apelează la inginerii financiare și repatriază profitul. Occidentul s-ar face vinovat și pentru migrația masivă a românilor către țările mai dezvoltate din Europa și SUA. În sinteză, anti-occidentalismul la români susține că problemele țării sunt cauzate de Occidentul dezvoltat, decadent și secular, eludând responsabilitatea colectivă și individuală pentru modul în care ne organizăm și funcționăm pe plan intern. Teoriile conspiraționiste, propaganda rusească, neolegionarismul și național-comunismul toarnă gaz peste focul mocnit al anti-occidentalismului românesc.

Ciprian Iftimoaei este conferențiar universitar doctor în cadrul Facultății de Științe Politice și Administrative, Universitatea „Petre Andrei” din Iași

Publicitate și alte recomandări video