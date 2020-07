Anti-vaxxerii cer postului Pro TV să o concedieze pe Andreea Esca

Este un nou atac la adresa prezentatoarei Ştirilor Pro TV, care a devenit ţinta unor critici furibunde după interviul de săptămâna trecută, în care Andreea Esca a lămurit subiectul infectării sale cu noul coronavirus.

O petiţie pentru concedierea vedetei Pro TV circulă pe „VaccinEdu – Citeşte Prospectele”, un grup de Facebook al anti-vaxxerilor, unde abundă teoriile conspiraţiei.

„NU mai are credibilitate in fata romanilor din cauza informatiilor contradictorii pe care le-a oferit in interviul dat in data de 21/07/2020. Doar din data de 13/07/2020 a lipsit de la stiri, in situatia in care au fost 5 zile inainte de acest eveniment in care sotul ei era bolnav de covid si era la spital. Ea a continuat sa se prezinte la pupitru in fata telespectatorilor desi a avut contact cu o persoana infectata, fapt care arata o lipsa imensa de reponsabilitate din partea dansei, ori arata faptul ca toata povestea este falsa. De asemenea, doamna Andreea Esca a participat la o petrecere cu peste 50 de invitati, ceea ce arata din nou faptul ca are o conduita iresponsabila si lipsita de credibilitate”, se arată în textul petiţiei.

„Consideram ca doamna Esca reprezinta un pericol pentru opinia publica si dorim demiterea sa sau ca ea insansi sa isi inainteze demisia din trustul ProTV”, se mai precizează în petiţie.

