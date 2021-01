COMUNICAT DE PRESA

Astăzi, 27 ianuarie, Asociaţia pentru Relaţii cu Investitorii la Bursă din România (ARIR) a anunţat rezultatele indicatorului Vektor, indicator care evaluează comunicarea cu investitorii pentru companiile listate din Piaţa Reglementată din România.

Metodologia Vektor este aliniată celor mai bune practici internaţionale în relaţia cu investitorii (IR) şi a fost definită împreună cu un grup extins de specialişti locali şi internaţionali: analişti de guvernanţă corporativă, analişti financiari, profesionişti în IR, consultanţi şi mediul academic.

Auditarea rezultatelor a fost efectuată de către Mazars, una dintre cele mai mari companii de audit şi consultanţă din lume prezentă în 90 de ţări şi teritorii, cu o experienţă de 25 de ani în piaţa din România.

“Anul 2020 a fost un an atipic, datorat pandemiei, în care a trebuit să ne adaptăm rapid şi să abordăm noi strategii de comunicare proactivă cu toţi stakeholderii noştri. Fiind o prioritate pentru noi, am continuat să dezvoltăm o comunicare onestă şi transparentă, să implementăm cele mai bune practici în relaţia cu investitorii şi acţionarii noştri. Ne bucurăm că pentru al doilea an consecutiv ne situăm în fruntea clasamentului Vektor. Consider că reprezintă o recunoaştere a preocupării constante a Antibiotice faţă de toţi jucătorii din piaţa de capital, a modului etic şi responsabil în care îşi prezintă activitatea”, a declarat Mihaela Obreja, Manager managementul riscului şi relaţii cu investitorii, Antibiotice.

Compania Antibiotice a obţinut şi la prima editie Vektor (2019) nota maximă şi totodată, a fost premită în cadrul Galei ARIR “Cele mai bune Companii pentru Relaţia cu Investitorii” în anul 2020.