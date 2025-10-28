Antibiotice Iași, în „Top 10” companii de stat cu cele mai mari salarii de conducere – analiză HotNews. Cât câștigă conducerea de aici, comparativ cu alte companii de stat din top?

Antibiotice Iași se poziționează printre companiile de stat care oferă pachete salariale de top pentru conducere, potrivit unei analize realizate de HotNews pe baza datelor publice ale Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP).

Lista AMEPIP, citată de analiza HotNews, și actualizată la luna august 2025, a centralizat informațiile despre salariile directorilor și indemnizațiile membrilor consiliilor de administrație din 143 de întreprinderi publice din România, oferind pentru prima dată o imagine comparativă la nivel național.

În această ierarhie, Antibiotice Iași apare ca fiind compania cu al șaptelea cel mai mare nivel al indemnizațiilor acordate membrilor din Consiliile de Administrație sau de Supraveghere. Membrii Consiliului de Administrație al Antibiotice SA – Andrei Tiberiu Novac, Cătălin Lungu, Corina Luminița Vulpeș, Ionuț Sebastian Iavor și Laura Cristina Stanislav Bogdan – primesc fiecare 31.530 de lei brut pe lună. Acest nivel al indemnizațiilor plasează compania farmaceutică ieșeană la același nivel cu instituții centrale precum Registrul Auto Român, menționat în aceeași analiză.

Iar potrivit datelor raportate la AMEPIP, Ioan Nani, directorul general al companiei, are un salariu brut de 63.060 de lei pe lună (doar circa 57% din această sumă fiind salariu net), un nivel care depășește media veniturilor de bază ale directorilor generali din întreprinderile publice, estimată la 33.989 lei. Alți doi membri ai directoratului de la Antibiotice SA Iași, Ștefania Alexandru și Paula Luminița Coman, sunt remunerați cu 43.035 lei, respectiv 42.585 lei brut lunar, sume, de asemenea, supuse impozitului și altor contribuții, taxe ce depășesc 40%.

Contextul național

Contextul național arată o plajă foarte largă a veniturilor din conducerea companiilor de stat. Potrivit HotNews, „Indemnizațiile din Consiliile de Administrație (CA) și Consiliile de Supraveghere (CS) ale entităților publice din România pornesc, pentru primele 65 de instituții de stat, de la 14.000 de euro brut lunar pentru fiecare membru al CA și nu coboară sub 2.000 de euro”, în timp ce salariile directorilor generali pot depăși 85.000 de lei pe lună în domenii precum energie sau transporturi. La vârf se află companii precum ROMATSA, Compania Națională de Aeroporturi București și Romgaz, unde veniturile din conducere depășesc adesea pragul de 70.000 de lei brut.

Antibiotice Iași, companie cu o istorie de peste șapte decenii în producția de medicamente și cu o prezență constantă pe piețele internaționale, continuă astfel să se mențină în elita întreprinderilor publice din România, nu doar prin performanțele financiare și exporturile sale, ci și prin nivelul remunerării echipei de management.

