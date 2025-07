Antiparlamentarismul în România, simptom al deficitului democratic

Barometrul de opinie publicat de INSCOP Research din iunie 2025, centrat pe evaluarea gradului de încredere a cetățenilor în instituții, arată că Parlamentul României are cel mai mic nivel de încredere (14,5%), în timp ce Armata se bucură de cea mai mare încredere (63%). Pe primele locuri în acest barometru se poziționează Armata și Biserica, două „instituții totale” (total institutions).

Erving Goffman este sociologul care a lansat acest termen în lucrarea Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates (1961), cu referire la cazărmile militare, mănăstiri, azile, spitale psihiatrice, închisori ș.a.m.d.

O „instituție totală” este un loc de rezidență și muncă, unde indivizii sunt relativi rupți de lumea exterioară, desfășoară activități sub reglementări stricte, având o conducere autoritară în care comanda funcționează de la cel care are gradul/ funcția cea mai mare până la cel mai mic din instituția sau comunitatea respectivă. Cu o oarecare malițiozitate, afirm că românilor le place mai degrabă botnița și biciul, decât liberatățile sub toate formele. După 35 de ani de democrație, mai puțin de democratizare, românii nu pun mare preț pe Parlament – instituția fundamentală a oricărui regim democratic.

Antiparlamentarismul este alimentat de factori multipli între care se numără percepția negativă privind activitatea parlamentarilor, scandalurile de corupție în care au fost implicații unii dintre ei, incoerența legislativă, retorica populistă. Însă, sunt și o serie de factori care țin mai degrabă de arhitectura regimului politic al României, semi-parlamentarismul. În teorie, esența regimului semi-parlamentar constă în echilibrul puterilor în stat și în partajarea puterii executive între Președinte și Guvern, așa cum este prevăzut de Constituția României din 1991, revizuită în 2003. În practică, puterea legislativă (Parlament) se subordonează puterii executive (partajată între Guvern și Președinte). Abuzul ordonanțelor de urgență ale guvernului este doar un argument pentru afirmația anterioară. Evident, se pot adăuga multe altele. La noi, partidele politice comandă Guvernul, iar acesta comandă Parlamentului. În toată această relație mai intervine autoritar și Președintele.

Antiparlamentarismul este un fenomen recurent în istoria politică a României și se manifestă ca o atitudine de neîncredere, dispreț sau respingere față de instituția Parlamentului, percepută adesea ca fiind coruptă, ineficientă, mare consumatoare de fonduri publice, deconectată de la nevoile reale ale cetățenilor. Conducerile celor două camere ale Parlamentului (Senatul și Camera Deputaților), parlamentarii și tot aparatul administrativ pe care îl au la dispoziție nu s-au bucurat niciodată de prea mare apreciere din partea publicului. Trebuie să spunem că acest fenomen de neîncredere cronică în Parlament nu este specific doar României, ci caracterizează și alte țări care au avut un parcurs democratic sinuos, de la regimurile totalitare sau autoritare, trecând prin regimurile hibride și până la idealul unei democrații consolidate.

În literatura politologică, antiparlamentarismul este definit ca o formă de contestare a instituției fanion a regimului democratic printr-un discurs politic ce delegitimează Parlamentul, fie în numele eficienței executive, fie al voinței directe a poporului (Rosanvallon, 2006). Politologul italian Giovanni Sartori nota că o veritabilă democrație parlamentară nu poate funcționa fără instituția dezbaterii, dar tocmai această dezbatere este adesea atacată de forțele populiste ca fiind „pierdere de timp” sau „mascaradă” (Sartori, 1999). Antiparlamentarismul nu trebuie confundat sau asimulat cu orice critică formulată la adresa modului în care funcționează regimul democratic și actorii săi. Dacă ești nemulțumit de parlamentarii din circumscripția electorală județeană în care domiciliezi nu înseamnă că îmbrățișezi automat atitudini antiparlamentariste sau antidemocratice. Democrația veritabilă (poliarhia), așa cum susținea și Robert A. Dahl, se bazează pe participare și contestare. Orice critică decentă, constructivă, formulată în cadrul legal este legitimă și consolidează funcționarea democrației. În practică, însă, granița este adesea difuză în ceea ce privește atitudinile și comportamentele antiparlamentare, mai ales în perioade de criză politică și economică.

Antiparlamentarismul românesc nu se manifestă de azi sau de ieri, ci îl regăsim și în perioada interbelică, când partide extremiste, precum Garda de Fier sau Partidul Național Creștin, au contestat violent ordinea democratică parlamentară. Pentru Corneliu Zelea Codreanu, parlamentul era simbolul „trădării neamului”, iar liderii politici – „agenți ai străinătății” (Heinen, 1999). Carol al II-lea a profitat de criza politică a anilor ’30 pentru a dizolva partidele și a anula funcționalitatea reală a Parlamentului. Astfel, antiparlamentarismul a fost instrumentalizat pentru instaurarea unui regim personal, cunoscut ca „dictatura regală”, legitimând autoritarismul în numele stabilității. După instaurarea comunismului în România (1947-1989), Parlamentul a fost transformat într-o instituție decorativă. „Marea Adunare Națională” nu avea funcție deliberativă reală, ci doar valida deciziile conducerii Partidului Comunist Român. În acest sens, profesorul Vl. Tismăneanu afirmă că generații întregi au crescut fără experiența reală a reprezentării parlamentare, ceea ce a consolidat cinismul și apatia civică postcomunistă (Tismăneanu, 2014).

Tranziția democratică a început cu mari speranțe, dar și cu confuzii majore privind rolul Parlamentului. În 1990, Piața Universității și mineriadele au marcat o ruptură simbolică între o parte a societății și instituțiile democratice. Să ne reamintim de acel moment violent din timpul Mineriadei din 13-15 iunie 1990, când minerii din Valea Jiului, conduși de Miron Cozma, au luat cu asalt clădirea Parlamentului din Dealul Mitropoliei. Liderul PNȚCD Ion Rațiu a fost singurul politician care a avut curajul să iasă în întâmpinarea hoardelor dezlănțuite și să le vorbească cu calm și demnitate. Delegitimarea (subminarea rolului democratic) parlamentului s-a acutizat și în anii 2000-2010, pe fondul scandalurilor de corupție, al creșterii salariilor și pensiilor speciale pentru parlamentari și al lipsei de transparență. Votul de la Referendumul din 2009 pentru modificarea structurii Parlamentului, din bicameral în unicameral, și reducerea numărului de parlamentari la 300 (77% din voturi au fost pentru, cf. BEC din 2009) poate fi considerat un apogeu al antiparlamentarismului în România. Și acum, în contextul crizei deficitului bugetar și al reducerii cheltuielilor publice, este adus în discuție rezultatul votului de la Referendumul din 2009.

Antiparlamentarismul în România a fost forjat și de amplificarea populismului de dreapta și a discursului instigator la ură împotriva regimului democratic și actorii săi (politicieni, partide, instituții). Forțe politice precum PRM, PP-DD și mai recent AUR și-au construit capitalul electoral pe un discurs extrem de critic, adesea violent la adresa Parlamentului, pe care îl asociază cu „trădarea națională”, „privilegiile clasei politice” sau „dictatura partidelor tradiționale”. În discursul populist de dreapta sunt utilizate formulări de genul „Parlamentul nu mai reprezintă poporul” și că „avem nevoie de o nouă Constituție născută din voința națională, nu din interese de partid”. Astfel de declarații reiau teme ale extremismului interbelic, care sunt valorificate mai ales în mediul online prin intermediul rețelelor de socializare, precum și prin tehnici de marketing digital și micro-targetare a electoratului. Acest discurs instigator la ură în mediul online se adresează celor mai profunde emoții și pasiuni ale electoratului.

Neîncrederea cronică în Parlament/ antiparlamentarismul are drept consecințe demobilizarea democratică a cetățenilor, scăderea implicării civice, absenteismul electoral, radicalizarea discursului public și apetența tot mai mare spre soluții autoritare/ radicale. În locul participării raționale și al deliberării, apare tentația salvatorilor naționali. Antiparlamentarismul în România este și un efect al nemulțumirilor sociale, al polarizării socioeconomice severe, a discriminării, a marginalizării și a excluziunii sociale indiferent de criterii. De la discursurile legionare și până la live-urile unor politicieni care practică discursul instigator la ură, antiparlamentarismul se (re)activează de fiecare dată, punând la grea încercare reziliența democrației românești. Întărirea instituției parlamentare nu se poate realiza doar prin apeluri civice, nici prin articole ca acesta, care se adresează unui public instruit, animat de valori democratice, proeuropean, ci prin reforme structurale și educație civică. Doar recâștigarea sensului reprezentării poate atenua tentația autoritarismului și poate restaura încrederea în democrația parlamentară.

Ciprian Iftimoaei este conferențiar universitar doctor în cadrul Facultății de Științe Politice și Administrative, Universitatea „Petre Andrei” din Iași

