Finanţare privată sau „de la buget, coane Fănică”? Este dilema sportului românesc din 1989 (în special, fotbal) încoace şi va gogi încă mulţi în ani de-acum înainte. Este puţin indecent să vorbim acum de fotbal, acum când mor oameni în spitale. Din vina cui? Toată lumea dă vina pe politicieni, pentru că ei au cheia şi lăcata în mâinile lor.

Dar la sport, în special fotbal? Ei, nu, stimabililor, în special, în fotbal, factorul politic se spală, sau ESTE SPĂLAT pe mâini. „Antrenorul e de vină”, şlagăr lansat de Mihai Ionescu, pe vremea lui „Ceaşcă”, rămâne actual, dintr-un motiv simplu: convine de minune, celor obişnuiţi să trăiască pe munca altora. Pentru ei, antrenorul este întodeauna actorul ideal în rolul de „ţap ispăştor”. O ştampilă pe care, din 1989 încoace, o aplică toţi politrucii (y compris, traseiştii!) din fotbal, când e vorba de asumarea răspunderii. Pentru cei care se pricep la fotbal şi politică precum politrucii la ecuaţia lui Schrödinger, reţeta e simplă: fotbalul este un excelent vector de imagine, iar expresia mai sus menţionată este alibiul perfect.

Valabil şi la Iaşi. Sau, mai exact, ÎN SPECIAL la Iaşi. Într-un oraş în care e nevoie de revoluţie sportivă, primarul a venit cu idei revoluţionare, doar în fotbal, pentru că restul sportului nu-i provoacă nevralgii: conducător ieşean, antrenor ieşean, spirit ieşean. Jos cu Negoiţii, jos cu Prunii, jos cu Tejii. Vrem de-ai noştri, Paraschiv, Pancu, ba chiar şi Ambrosie, că e ieşean de-al nostru. Îl ţinem la păstrare pentru „pac, la Războiul!”. Să dovedim că suntem ieşeni, stimaţi concitadini, să-l înlocuim pe Assulin cu Zajmovic şi pe Omoh cu Vanzo.

Numai că acela care a distrus sportul ieşean cu sprijinul unui personaj la care singura competenţă sportivă este „e2-e3” a dovedit că sportul ieşean este o prioritate, dar de rangul doi. „Block-buster-ului” de la Palatul Roznovanu i s-a trezit brusc competenţa de decizie. Viitoarea armă electorală a „naiba-ştie-cărui partid” a făcut „fâs”. Poli Iaşi, finanţată la limită (cu excepţia ultimelor săptămâni), ia bătăi pe linie, iar „Marele Traseist” trebuie să ia măsuri. Conform principiului „Antrenorul e de vină”. Nu contează bani veniţi cu ţârâita, majoritatea la spartul târgului, nu contează pandemia (care - să fim drepţi - a ajutat Poli în turul cu FCSB). Primăria, finanţator mascat şantajist nu e vinovată, echipa face - sireaca - tot posibilul pentru a salva onoarea „nereperată” a Iaşului, numai Daniel Pancu, un brigand al fotbalului românesc, care şi-a vândut ieşenia pe două meciuri la Vaslui şi liberalismul pentru un joc pe banca FC Voluntari, el trebuie să fie mult-necesarul „ţap”. Mai e timp destul până la viitoarele alegeri, dar memoria fotbalului nu poate fi neglijată.

Aşadar, cu toate experimentele hulite şi huiduite din orăşelele României, implicarea particularului în fotbal a dat multe rezultate negative. Nu neapărat în cazul Gigi Becali, dar uitaţi-vă puţin la Astra inculpatului Niculae, uitaţi-vă la babilonia care guvernează Dinamo, iar dacă scormonim trecutul găsim numeroase exemple de finanţatori de cacao care au bântuit fotbalul românesc. Îşi mai aminteşte cineva de Neţoiu, Penescu, Iancu, Massone? Au fost înlocuiţi în memoria noastră de alde Cortacero ori Horia Szabo. Deci, este foarte bună, ba chiar ideală, finanţarea privată. Argumentele sunt beton cu o singură excepţie: finanţatorii sunt nişte escroci. Şi atunci, ne trezim la mămica şi tăticul nostru din târg, primăria şi „cejeul”. Iar mămica şi tăticu' ştiu ceea ce ştiu de treizeci de ani trecuţi încoace.

Niscai concluzii: 1. Este absurd să credem că Daniel Pancu nu are vina sa în privinţa eşecurilor echipei de fotbal şi este normal ca factorul de decizie să ia măsuri. Dar „factorul de decizii” are şi el bubele lui. NUMAI CĂ: 2. Florin Prunea, un fost manager pe la FRF, s-a autosuspendat, când a fost acuzat. Cei care conduc oraşul şi judeţul, cercetaţi penal, sunt în stare să facă asta acoperiţi de prezumpţia de nevinovăţie? Răspunsul, prieteni, purtat de vânt, este negativ. 3. Un manager, când ia o serie de decizii, şi le asumă. Ilustrul nostru manager nu-şi asumă nimic, dar ia decizii. 4. Un manager, când varianta A nu merge, apelează la varianta B. Exact ceea ce a făcut al nostru ca brazii. Dacă şi varianta B eşuează, caută varianta C. Al nostru ca brazii tinde să se întoarcă la varianta A. De ce? „The answer, my friend”... Nici Bob Dylan nu-l ştie, săracul!