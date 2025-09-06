MICA PUBLICITATE
Caută
Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii
Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS
Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel
Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
Mica Publicitate Contact
SPORT

Antrenorul echipei Paris Saint-Germain a căzut de pe bicicletă şi are nevoie de operaţie

De Redacția
sâmbătă, 06 septembrie 2025, 12:20
1 MIN
Antrenorul echipei Paris Saint-Germain a căzut de pe bicicletă şi are nevoie de operaţie

Antrenorul echipei Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a căzut de pe bicicletă şi are nevoie de intervenţie chirurgicală la claviculă, arată news.ro.

„În urma unei căzături cu bicicleta survenite vineri, antrenorul echipei Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a fost preluat de serviciile de urgenţă şi va fi supus unei operaţii pentru o fractură de claviculă”, a explicat clubul parizian vineri seara, exprimându-şi „tot sprijinul” faţă de tehnicianul spaniol în vârstă de 55 de ani şi urându-i „însănătoşire grabnică”.

„Clubul va comunica mai multe informaţii în curând”, se arată în comunicat.

Urmăriți canalul „Ziarul de Iași” pe WhatsApp. Cele mai importante știri ale zilei sunt disponibile aici

Accidentul s-a produs vineri, la prânz, iar antrenorul nu a fost accidentat, ci doar a căzut. Fostul antrenor al FC Barcelona ar urma să mai petreacă câteva zile în spital şi momentan nu se ştie dacă va putea să stea pe bancă duminică, 14 septembrie, în meciul împotriva echipei Lens, în cadrul etapei a patra a campionatului Franţei.

Etichete: accident, bicicleta, Luis Enrique, paris Saint-Germain

Publicitate și alte recomandări video

Îți recomandăm

Comentarii

Educație

Național

Zdi TV

Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
© 2006 - 2024 Ziarul de Iași. Toate drepturile rezervate.
Powered by Expert Network. Expert Network