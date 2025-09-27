Antrenorul interimar al CS Tunari șochează după prestația jalnică din Copou: „Sunt mulțumit de echipa mea!”

Alin Ilin: „Felicit echipa gazdă, a fost mai bună. O echipă cu pretenții, cu stadion, care a încercat să joace fotbal. Noi avem problemele noastre, schimbări multe, de antrenori, probleme interne pe care nu vreau să le discut. Prima repriză a fost bună pentru noi, echilibrată. Chiar am controlat jocul în unele momente, dar am luat un gol dintr-o neatenție. În a doua repriză am încercat, dar am luat gol. Apoi, ce să mai facem, am încercat să împingem jocul spre poarta adversă, dar nu am avut ocazii” a spus tehnicianul, care a adăugat: „Sunt mulțumit de echipa mea! Ușor, ușor, vom încerca să schimbăm lucrurile. La momentul acesta atât putem, vom încerca să ajungem pe linia de plutire în pauza care urmează. Avem jucători cu experiență, însă trebuie mai multe fapte decât vorbe. La discuții suntem OK, când intrăm pe teren trebuie să transformăm discuțiile în fapte”