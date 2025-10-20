Antrenorul Juergen Klopp nu exclude o revenire la FC Liverpool

Antrenorul Juergen Klopp a afirmat că este ”teoretic posibil” ca într-o zi să se întoarcă la conducerea tehnică a echipei engleze de fotbal FC Liverpool, informează agenția DPA, preluat de Agerpres.

Klopp, în vârstă de 58 de ani, a plecat în 2024 de pe Anfield, punând capăt unei perioade de nouă ani plină de succese la clubul din Merseyside, care a inclus câștigarea Ligii Campionilor și a primului titlu de campioană a Angliei după o așteptare de 30 de ani.

De atunci, Juergen Klopp nu a mai lucrat ca antrenor principal, ci a preluat rolurile de șef al departamentului de fotbal global în cadrul grupului Red Bull și de consultant în cadrul Ligii germane de fotbal.

Liverpool a câștigat titlul în Premier League sub comanda succesorului său, olandezul Arne Slot, dar mulți fani ai ‘cormoranilor’ care îl venerează pe Klopp ar saluta ideea revenirii germanului pe Anfield ca antrenor.

Într-un interviu amplu acordat în cadrul podcastului The Diary of a CEO, Klopp i-a declarat lui Steven Bartlett: ‘Am spus că nu voi antrena niciodată o altă echipă, o echipă diferită, în Anglia. Deci asta înseamnă că, dacă atunci va fi Liverpool … da. Teoretic, este posibil’.

”Am 58 de ani, asta înseamnă că aș putea lua decizia în câțiva ani, nu știu. Trebuie să iau decizia astăzi? Atunci nu voi mai antrena. Dar slavă Domnului, nu trebuie să fac asta. Pot doar să văd ce-mi rezervă viitorul”, a continuat el.

Întrebat care ar fi circumstanțele care l-ar putea convinge să revină pe banca tehnică, Juergen Klopp a ținut să sublinieze că nu este atras în prezent de această posibilitate.

”Nici măcar nu știu exact, îmi place ceea ce fac acum. Nu-mi lipsește antrenoratul, nu-mi lipsește să stau în ploaie două ore și jumătate sau trei, nu-mi lipsește să merg la conferințe de presă de trei sau patru ori pe săptămână sau să am 10-12 interviuri pe săptămână”, a răspuns germanul.

”Nu-mi lipsește vestiarul ca vestiar, dar să stau într-un restaurant cu jucătorii și să am o discuție plăcută, este agreabil. Am câștigat o mulțime de meciuri, așa că adesea era o dispoziție foarte bună în clădire. Încă mai am în urechi râsul lui Virgil (van Dijk, căpitanul lui Liverpool – n.red.), de exemplu”, a mai spus Juergen Klopp.

Germanul a avut doar cuvinte de laudă la adresa succesorului său Arne Slot pentru performanțele din sezonul trecut și a lăudat achizițiile făcute de Liverpool în această vară, chiar dacă acestea nu au dat deocamdată randamentul scontat.

”Au adus un atacant incredibil, pe Florian Wirtz. Vă veți înghiți cu toții cuvintele dacă folosiți cuvinte greșite. Este un talent incredibil. Hugo Ekitike este de asemenea un jucător incredibil. Este o echipă foarte bună, bine legată. Nu trebuie să vă faceți griji pentru Liverpool, va fi bine”, a precizat el.

Klopp a vorbit emoționant despre moartea lui Diogo Jota, un jucător pe care l-a recrutat în 2020, și despre impactul acestei tragedii asupra clubului FC Liverpool. Internaționalul portughez a murit într-un accident de mașină alături de fratele său, în iulie.

”Cum înlocuiești pe cineva ca Diogo? Nu este vorba despre jucătorul însuși, ci despre omul care a fost. Nu-mi pot imagina vestiarul fără el, este atât de greu. Încă nu pot vorbi corect despre asta. A fost un șoc incredibil și pentru toți băieții. Nimeni de la Liverpool nu va folosi vreodată asta ca o scuză, dar asta este situația. Intri într-un vestiar în care el era omniprezent. A face față acestui lucru la nivel personal nu este ușor. Imposibil”, a mai spus Juergen Klopp.

