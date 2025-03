Antrenorul Oțelului, blocat după succesul ACSM Politehnica

La finalul întâlnirii, antrenorul gazdelor, Ovidiu Burcă, a declarat: „Îmi asum toată responsabilitatea pentru acest eșec. Am atâția ani în fotbal, dar nu am mai văzut așa ceva! Să pierzi când ai 2-0 și om în plus… Într-un asemenea cadru, nu ai nevoie nici de antrenor, mai ales că avem mulți jucători cu experiență. Eu sunt însă genul să acuz jucătorii în public, nu vorbesc prea multe la cald. Câștigăm împreună, pierdem împreună. La 2-0 nu am avut claritate, trebuia o posesie mai clară, am fost confuzi, am primit goluri incredibile. Capul sus, mergem înainte, mai sunt multe meciuri”.

Publicitate și alte recomandări video