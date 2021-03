Apa ieşenilor de la robinet, mai scumpă începând de astăzi. Iată exact cu cât!

Potrivit societăţii care furnizează aceste servicii, strategia tarifară a fost una dintre condiţiile de finanţare a proiectelor de investiţii în infrastructura de apă realizate din fonduri publice acordate de la bugetul de stat şi/sau din fonduri nerambursabile. Amintim că Apavital a încheiat la începutul lunii trecute un contract de finanţare în sumă de 509 milioane de euro (429 de milioane de euro, fonduri europene nerambursabile) pentru extinderea celor două reţele şi construirea mai multor staţii de epurare.

Aşa cum am relatat, scumpirea la apă din acest an (6,5 la sută) este mai mică decât cea aplicată în 2020 (18 la sută). În 2022, preţul va creşte cu 11,8 la sută, iar în 2023, cu 12,5 la sută. În următorii ani, strategia de tarifare a Apavital prevede majorări sub două procente pe an. În schimb, serviciile de canalizare/epurare vor cunoaşte un salt consistent, de 12,90 la sută anul viitor, respectiv 34,2 la sută în 2023, după care coeficienţii anuali de majorare a tarifului vor scădea sub 1,5 la sută.