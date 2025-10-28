MICA PUBLICITATE
Local

Apare un nou mare parc în Iași – Unde va fi amenajat (VIDEO)

De Robert Dan DIMITRIU
marți, 28 octombrie 2025, 11:54
2 MIN
Municipalitatea și Arhiepiscopia Iașilor au semnat marți un protocol pentru amenajarea unei „păduri-parc” în Cetățuia.

Parteneriatul prevede ca unitatea de cult să pună la dispoziția Primăriei un teren de 49 hectare din cele 110 hectare pe care le are în proprietate. Pe această suprafață vor fi făcute amenajări specifice unei „păduri-parc”, iar finanțarea va fi asigurată de către Primăria Iași.

Printre amenajări se numără alei din materiale ecologice (cu lățimea de maximum 2 metri sau piste pentru biciclete), mobilier urban (bănci, pubele), puncte de informare (fiecare cu o suprafață de maximum 4 mp), toalete ecologice, construcții provizorii din lemn (fiecare cu o suprafață de maximum 15 mp), zone de relaxare și belvedere, alături de sisteme de iluminat.

Protocolul a fost semnat pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire. În tot acest timp, Primăria Iași va asigura întreținerea zonei de agrement, prin intermediul Servicii Publice Iași. La acest moment, cuantumul investiției nu este cunoscut: valoarea va rezulta în urma întocmirii documentațiilor tehnice.

„Vom crea un spațiu verde dedicat recreerii, educației ecologice și turismului. Pădurea-parc Cetățuia va fi amenajată cu grijă și respect față de natură, fără construcții masive și fără betoane, dar cu alei din pământ și materiale biodegradabile, poteci pentru bicicliști, locuri de belvedere și mobilier din lemn. Vom interveni doar atât cât să deschidem drumul oamenilor spre natură”, a declarat viceprimarul Roxana Necula, inițiator al proiectului.

