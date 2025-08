Apariție inedită pe străzile Iașului, ieri. Tramvai de epocă uitat și abandonat la Depou Gară de peste 10 ani, recuperat de austrieci. Cine a fost ing. Dorian Gheba?

Tramvaiul a plecat ieri de la depoul de la Gară spre Austria, atrâgând privirile ieșenilor. Compartimentul Restaurare de la CTP a fost închis acum peste un deceniu, după ce inginerul restaurator Dorian Geba s-a pensionat. Acesta, care a decedat între timp, a coordonat compartimentul încă de la finalul anilor 90’, iar timp de 14 ani au fost restaurate 18 tramvaie. Printre acestea s-au numărat și vehicule austriece.

Potrivit directorului CTP Cristian Stoica, tramvaiul care a făcut ieri obiectul unui transport spre Austria nu a mai fost supus reabilitării în contextul desființării Compartimentului de restaurare.

În 2014, „Ziarul de Iași” relata că activitatea acestui compartiment a generat regiei venituri de peste un milion de euro, în contextul în care RATP avea o situație financiară dezastruoasă la acel moment, situație care a dus, în final, la falimentul operatorului.

„În cei 14 ani în care am alcătuit echipa de restauratori, am reabilitat 18 tramvaie. În 1999 am făcut tramvaiele 1 şi 2, primul fiind de transport călători, care circulă şi în prezent pe străzile Iaşului, iar celălalt, tramvaiul de măturat zăpada, există şi în prezent în depoul RATP. În depou mai existau două tramvaie cu perii rotative metalice care mai păstrau aproape jumătate din piesele originale de la începutul secoului XX, şi s-a luat hotărârea de a fi restaurat un tramvai de acest tip. Cele două tramvaie sunt tip AEG“, a precizat în anul 2014, jurnaliştilor „Ziarul de Iaşi”, inginerul Dorian Geba.