Apartamente de „colecție”, chirii de top: Ieşenii reacționează cu umor şi revoltă în faţa ofertelor imobiliare din oraş dinaintea sosirii studenților

Pe grupurile de Facebook dedicate închirierilor din Iaşi, tot mai multe postări stârnesc reacţii virale din partea localnicilor. Într-un oraș universitar unde cererea este mare, unii proprietari par să fi pierdut contactul cu realitatea, cerând sume exorbitante pentru apartamente modeste, cu mobilă demodată și condiții discutabile. Comentariile acide, pline de sarcasm, nu întârzie să apară.

Un exemplu este o garsonieră de 33 mp din Tătărași, „mobilată modest”, după cum recunoaște și autorul anunțului. Pentru această locuință, se cere chirie de 210 euro, plus o lună garanție. Imaginile din anunț arată un spațiu înghesuit, cu mobilier uzat și o baie cu duș improvizat, iar bucătăria pare desprinsă din anii ’90. Cu toate acestea, proprietarul are pretenții de punctualitate și seriozitate. Ironia? Postarea se încheie cu mențiunea: „Garsoniera nu îmi aparține.”

„370 € pentru un apartament în stil… muzeu”

Mai multă vâlvă a stârnit o postare mai veche (dar reactivată recent în comentarii) despre un apartament cu 2 camere, „mobilat clasic” și complet utilat, aflat în Piața Unirii. Chiria cerută: 370 euro lunar, negociabil. Totuși, ceea ce a atras atenția utilizatorilor a fost aspectul interiorului: mobilier vechi de zeci de ani, carpete cu teme britanice, pereți ce „urlă după var” și o combinație de camere care pare mai degrabă o colecție de amintiri din perioada comunistă decât un cămin modern.

Comentariile nu s-au lăsat așteptate.

„370 de euro pentru mobilă de acum 50 de ani și ciment pe jos în baie?” întreabă revoltată o utilizatoare.

Altul comentează ironic: „Să fie 500, că e cu temă vintage.”

O altă voce critică: „Nu vă supărați, dar studenții nu sunt persoane serioase sau curate?”

Un utilizator glumește: „Poate mai sunt nostalgici după comunism care ți-ar închiria această odaie plină de amintiri.”

Mulți fac trimitere la salariile mici din România, comparativ cu prețurile tot mai mari la chirii. „Noi avem salarii de 300 de euro și voi cereți chirii de 350? Serios?”, întreabă un alt comentator.

Această tendință de a cere chirii occidentale pentru apartamente cu standarde post-decembriste este tot mai frecventă în Iaşi, iar reacțiile publicului arată că oamenii nu sunt dispuși să accepte orice. Pe un ton amar-ironic, ieşenii transmit un mesaj clar: dacă vrei preț mare, oferă condiții pe măsură.

Până atunci, „apartamentul lu’ străbunica” rămâne subiect de glume și frustrare.

