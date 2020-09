ApaVital livrează abonaţilor dintr-un sat din Tomeşti mai mult aer decât apă

Zile în şir, locuitorii din comuna Tomeşti, satul Chicerea, nu văd strop de apă la robinete. Chinul celor peste 20 de familii din zonă, racordate la furnizorul de servicii de alimentare cu apă ApaVital, durează de multe luni, aceşti oameni fiind privaţi aproape săptămânal de apă potabilă, uneori chiar şi câte 5 zile consecutive. Localnicii se plâng că apa abia curge din cauza presiunii foarte scăzute, iar la casele din deal nici nu ajunge. Nemulţumirea oamenilor a dat în clocot zilele trecute, când din cauza unei avarii au stat iar trei zile fără apă, astfel că au atras din nou atenţia celor responsabili că situaţia nu mai poate continua, fiind cu atât mai gravă cu cât ne aflăm în plină pandemie de coronavirus.

„Nu se mai poate, am ajuns la capătul răbdării, trebuie să se ia urgent măsuri, vrem apă, avem copii. Suntem în plină pandemie, trebuie să se gândească cineva şi la sănătatea noastră. Am solicitat ajutorul primarului, am făcut o petiţie în care îl rugăm să găsească o soluţie împreună cu ApaVital la problema lipsei apei potabile în Chicerea, strada Releului. Solicitarea noastră vine după trei zile consecutive în care apa a lipsit cu desăvârşire. Zona este în plină dezvoltare şi dacă nu se face ceva, acum, problema se va acutiza. Suntem lăsaţi periodic fără apă”, ne-a spus ieri unul dintre locuitori.

ApaVital susţine că de vină ar fi două avarii

Operatorul de utilităţi publice a explicat, pentru „Ziarul de Iaşi”, că a reparat conducta şi că „la această oră alimentarea se face în regim continuu”. Pentru celelalte probleme, de vină ar fi numărul prea mare de consumatori, potrivit primarului. „Lipsa continuităţii furnizării apei pe străzile Releu şi Cireşului din sat Chicerea, comuna Tomeşti, a fost cauzată de apariţia a două avarii, una în satul Goruni, cu influenţă pe cele două străzi, şi una în sat Chicerea, pe o reţea privată a unei gospodării care temporar este nelocuită. Prima avarie nu prezenta scurgeri de apă la suprafaţă, fiind preluată direct în reţeaua de canalizare, iar a doua, dată fiind lipsa accesului pe proprietatea privată, a putut fi depistată doar la sesizarea unui vecin. Particularităţile locaţiilor unde au apărut aceste avarii au dus la o perioadă mai mare de timp pentru identificarea şi găsirea soluţiilor de reintrare în normal. La această oră alimentarea se face în regim continuu”, susţin reprezentanţii ApaVital într-un răspuns transmis reporterilor „Ziarului de Iaşi”.

“S-au înmulţit abonaţii”

De la primarul Tomeştiului, Ştefan Timofte, n-au reuşit decât să obţină promisiunea că vor trebui să mai rabde o perioadă. Pentru lipsa apei el dă vina pe „lovitura de berbec”, dar şi pe numărul prea mare de abonaţi, care practic „a crescut de la un an la altul”. Acesta a ţinut să precizeze că se va ajunge la un regim normal de exploatare odată cu investiţiile pe care le va face în zonă „cât de curând”. „Se creează acolo ceea ce se numeşte lovitură de berbec. Nu este nici vina Primăriei, nici vina companiei ApaVital, ci conjunctura în care ne aflăm, s-au înmulţit abonaţii”, consideră primarul.

„Dacă sunt avarii nu avem ce face, din nefericire. Când am făcut proiectul de aducţiune de apă, în urmă cu mai mult de 10 ani, existau mai puţini consumatori, acum numărul lor s-a dublat. Tomeştiul fiind numai pe coline, până ajunge la ultimul abonat apa tinde să vină înapoi. Se creează acolo ceea ce se numeşte lovitură de berbec. Ţeava, de multe ori, pocneşte. De asemenea, fiind atât de mulţi consumatori, pompele bagă continuu apă în bazin, iar bazinul de apă nu reuşeşte să se umple. Noi am discutat cu cei de la ApaVital şi vom construi, pe patru dealuri, patru rezervoare. Plus că o să mai facem o staţie de pompare, se lucrează la problema asta şi o vom rezolva. Nu este nici vina Primăriei, nici vina companiei ApaVital, ci conjunctura în care ne aflăm, s-au înmulţit abonaţii. Dar vom remedia situaţia, îi asigurăm în acest sens pe locuitorii din Chicerea. Repet, singura soluţie care ar putea rezolva problema apei în comuna Tomeşti sunt cele patru rezervoare, la care deja am intabulat terenurile, se lucrează la proiect. Este nevoie de această investiţie”, a explicat Ştefan Timofte. “Ziarul de Iaşi” a mai atras atenţia asupra acestei probleme la începutul verii, de atunci însă situaţia nu s-a schimbat prea mult.