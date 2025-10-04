ApaVital SA a scumpit tariful pentru avizele de amplasament cu 40% în doar trei ani. În alte județe prețurile au rămas neschimbate

ApaVital S.A., operatorul regional de apă și canalizare din municipiul Iași, a majorat constant tariful pentru emiterea avizelor de amplasament, prețul ajungând în 2024 la 155,13 lei, față de 110,79 lei în 2021. Este o creștere de aproape 40%, justificată de operator prin „valoarea manoperei orare”.

Un raport al Consiliului Concurenței, consultat de „Ziarul de Iași”, arată clar că Iașul se află printre județele unde tarifele s-au mărit de la an la an. În aceeași perioadă, alți operatori importanți din țară nu au modificat tarifele.

La Aquatim SA Timișoara tariful a rămas 83,3 lei în perioada 2021 și până în luna mai 2024. La Compania de Apă Arad SA s-a menținut nivelul de 120 lei, la Apă Canal 2000 SA Pitești prețul a rămas 250 lei, iar la Apa Nova Ploiești 134 lei. La Deva, Apa Prod SA a păstrat 97 lei, iar la Apaserv Satu Mare 168,07 lei.

ApaVital funcționează pe baza unui contract de delegare semnat în 2009 cu Asociația Regională a Serviciilor de Apă și Canal Iași (ARSACIS), valabil 30 de ani, adică până în 2039. Au trecut 16 ani, iar tarifele tot cresc.

Numărul avizelor, în scădere. Întârzieri peste termenul legal de 15 zile

Numărul avizelor emise de ApaVital a scăzut în ultimii ani. Dacă în anul 2021, ApaVital SA a emis 306 avize de amplasament, în 2022 numărul a scăzut la 280, iar în 2023 la 251, adică o reducere de 18% în doar trei ani. În primele cinci luni din anul 2024, potrivit datelor din raport, au fost eliberate 137 de avize, ceea ce arată că tendința de scădere se menține. Majoritatea solicitărilor au venit din partea persoanelor fizice, destinația principală fiind construcțiile.

Deși durata de emitere a avizelor ar trebui să fie de 15 zile, întârzieri au existat în fiecare an.

Practic, cetățenii din Iași plătesc mai mult pentru avize emise uneori cu întârzieri.

În 2021 au fost 90 de cazuri peste termenul de 15 zile, în 2022 au fost 63 de cazuri, în 2023 au fost 72 de avize emise peste termenul de 15 zile, iar în primele cinci luni din 2024 erau deja 45. Operatorul „a dat vina” pe pandemie, întârzieri la plata facturilor și volumul mare de lucrări. Cu toate acestea, Consiliul Concurenței notează că nu au existat sesizări sau reclamații oficiale.

Cum stau alți operatori din țară

Comparativ, situația la nivel național este diferită. Datele din document arată că majoritatea companiilor din țară nu au crescut tarifele între 2021 și mai 2024. Cea mai mică majorare a fost de 8% la Aquabis SA Bistrița, iar cele mai mari, de peste 50%, au fost înregistrate la Cluj-Napoca, Zalău, Bacău, Galați, Vaslui, Piatra Neamț, Râmnicu Vâlcea, Popești-Leordeni, Sfântu Gheorghe și Reșița. Sunt însă și două cazuri extreme, anume Compania de Apă Someș Cluj-Napoca și Compania de Apă Someș Zalău au crescut tarifele cu peste 200% în perioada 2021 și până în luna mai 2024.

Operatorii care au scumpit spun că au fost nevoiți să o facă din cauza inflației, a salariilor mai mari, a energiei scumpe, a prețurilor la materiale și a TVA-ului, după cum reiese din raportul consultat de „Ziarul de Iași”. Cei care au ales să lase tarifele la fel au mers pe ideea de stabilitate, ca să păstreze costurile cât de cât suportabile pentru clienți.

Publicitate și alte recomandări video