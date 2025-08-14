Ape tulburi: pericol populist la prova, pacoste a incompetenței politice la pupa. Mergem înainte, că ’nainte era mai bine!

Poate nu ați observat, prinși cu pregătirile de vacanță, cum bulgărele naționalismului tot mai retrograd, împins de subcultura tot mai avansată, marginal în societate până de curând, pare să fi pornit deja cu viteză la vale în România. Și cel mai probabil acest bulgăre se va tot mări până când, dacă nu îl vom opri la timp – nu se știe cum, de către cine, prin ce minune – ne va strivi în final pe toți. Sunt soluții?

Sociologi români credibili afirmau cu 1-2 ani înaintea alegerilor din toamna anului trecut că, dacă valul naționalist-populist va ajunge în preajma procentului de 30%, atunci fiind undeva sub 20 de procente, poate 15, România va începe să aibă probleme serioase. De identitate politică, în primă fază, dar probabil curând și mult mai împovărătoare probleme economice, odată ce decizia în stat va ajunge, mai devreme sau mai târziu, mai mult sau mai puțin, la respectivii populiști.

Ce optimiste previziuni… Asta am putea zice acum, când aceiași sociologi spun că potențialul naționalist-populist ar fi deja undeva peste 50%. Din fericire, nu este încă aceeași reprezentare și în Parlament, căci după ultimele alegeri radicalii s-au oprit la 33%, valul crescând rapid ulterior, se pare.

Întrebarea cheie e însă alta: mai este cale de întors, se mai poate face ceva? Greu de spus, riscant de făcut pronosticuri. Și totuși…

Mai întâi, să lămurim un aspect: de unde au apărut parcă peste noapte atâția fani ai populiștilor, când până acum 2-3 ani erau undeva la 15%? Cam cât a avut maxim un naționalist populist precum CV Tudor în întreaga sa carieră politică. Pare un fenomen incredibil această radicalizare masivă a populației, cu explicații greu de găsit. Am încercat recent unele lămuriri în Ziarul de Iași (vezi AICI și AICI), dar multe enigme sociale încă persistă.

Să aruncăm mai bine ochii pe câteva „poze”, poate ne spun mai multe despre cauza sau despre locul din care au apărut deodată atâția „abătuți” de la calea normală, fără să-i fi dibuit sau să le fi bănuit existența până acum!

Scrolam zilele trecute pe Facebook, încercând să găsesc o postare mai veche ce dispăruse din feed, iar la un moment dat, așa cum se întâmplă adesea, atenția mi-a fost atrasă de câteva imagini peste care am trecut accidental și despre care fugitiv am avut impresia că sunt de la atacul asupra Capitoliului din SUA. Apoi am crezut că sunt de la o filmare pentru vreo producție SF retro, sau ceva genul ăsta. Doar că, nu: imaginile erau de la Iași. Am și verificat, nu îmi venea a crede: m-am uitat pe îndelete, le-am studiat una cu una. Erau de la un așa-numit festival al „getodacilor” ieșeni, a avut loc chiar luna trecută undeva la marginea unei păduri dintr-o comună limitrofă Iașului. Ce m-a lăsat efectiv cu gura căscată era altceva: cât de mulți oameni erau acolo, și ce fel de oameni.

Un tăpșan plin de lume, nu puțini familiști, oameni cu copii de mână, oameni maturi, unii chiar cu părul alb, toți fie cu blănuri rudimentare pe umeri, fie cu căciuli dacice pe cap, fie cu bâte rituale bizare în mâini, și tot felul de obiecte ciudate. O adunătură pestriță care participa la o măscăreală ridicolă, cu iz istoric. Și nu era un joc, poate de dragul copiilor. Se vedea asta: era ceva făcut cu convingere, treabă de adulți, nu de copii. Altceva m-a intrigat însă cel mai mult: de unde au apărut atâția ieșeni, aș zice sute, deodată? La ce semnal? Unde se adună, unde „socializează” pe astfel de teme anapoda atâția oameni, probabil de zeci sau de sute de ori mai mulți în mediul online local? La ce sunet de goarnă ne-am putea trezi cu ei pe străzi, revendicând aberații?

Cumva, a fost același sentiment pe care, discutând cu români plecați peste Ocean, aceștia l-au trăit atunci când câteva mii bune de bezmetici au năvălit mascați, cu coarne, tridente sau chiar arme, luând cu asalt clădirea Capitoliului, simbolul puterii americane. De unde au apărut toți aceia, unde au stat până atunci, ce i-a mânat deodată la luptă, la ce semn?

Erau acele imagini care au îngrozit toată lumea civilizată, care nu-și imagina că pot vedea așa ceva în Statele Unite ale Americii: atacurile unor indivizi cu coarne, cu blănuri bizare pe cap sau pe spate, având asupra lor tridente metalice sau securi grotești, care voiau să oprească prin forță schimbarea survenită prin vot în SUA, după ce Trump pierduse alegerile ce au urmat primului său mandat. Imagini care au dat fiori atunci întregii omeniri.

Să nu ne amăgim: un potențial de peste 50% pentru populiști e ceva de-a dreptul îngrozitor. În plus, vorbim de partide, declarate au ba, pro-ruse, anti-UE. Adăugați peste toate acestea „liantul” ce îi unește: 66% dintre români, potrivit ultimului sondaj INSCOP, cred că Ceaușescu a fost un conducător bun, de regretat. Cum s-a ajuns aici, în această „fundătură” socială și politică?

Foarte probabil că cel mai mare păcat al celor ce au condus România din 1990 până azi a fost că i-au adus pe doi români din trei în situația de a-l regreta pe Ceaușescu, de a considera că omul care ne-a ținut în frig, întuneric și teroare a fost un bun conducător. Sau, cel puțin, unul mai bun ca ei.

Iar ultimul mandat, cu deloc carismaticii Ciolacu și Ciucă la butoane, cu Iohannis rânjind mereu tăcut și sfidător în spatele lor, pare să fi pus capac la toate. În fond, haideți s-o spunem mai direct: originea multor rele pe care le trăim azi au drept cauză urzeli politice din mintea unor indivizi ce nu dau doi bani pe valori democratice, pe alegeri corecte, și care cred că totul e o mică șmechereală, un aranjament isteț pe lângă lege, un șmen politic.

Nu întâmplător lideri politici au ajuns să creadă asta, din moment ce atâta vreme le-a tot mers: pui șefă a comisiei juridice din Parlament o avocată de interlopi, numești amante pe funcții de top în stat, slugoi șantajabili în fruntea unor instituții cheie, și uite că nimeni nu se mai scandalizează. De ce nu ar mai merge odată, câtă vremea electoratul pare credul, ușor de păcălit, chiar prost? De ce să nu încercăm noi un aranjament cu Simion pe post de „iepuraș” în cursă, ca să câștige în final Ciolacu? Sigur iese șmecheria, nu are cum altfel. De ce să n-o scoatem noi pe Șoșoacă din cursă, dacă tot putem și ne permitem? E tot mai clar acum că toate aceste aroganțe nesuferite au umplut efectiv paharul, că s-a votat în multe cazuri „la rupere”: oricare, numai ăștia să plece! Iată ce simplu am ajuns aici!

Partea gravă e că Rusia pare să fi reușit în România ceva ce nici nu visa. A ajuns să se bazeze aici pe o cotă electorală uriașă, și nici măcar nu mai trebuie să se ascundă: așa-zișii „suveraniști” practic și-au normalizat abordarea pro-rusă, din moment ce reiau narațiunile Moscovei fără nicio fereală. Iar Simion deja se afișează la vedere cu pro-rușii din țara vecină, Moldova. Vorba cuiva: cu ani în urmă, Rusia ar fi fost fericită dacă ar fi avut 5% în România; acum are aproape de zece ori mai mult. Totul cu efort minim, pariind când a trebuit pe prostia noastră și a politicienilor pe care i-am avut.

Cum ieșim din această fundătură, i-am spune chiar istorică? Scena politică, sau cel puțin cea parlamentară, este încă dominată de pro-europeni, de partide mainstream, cum mai sunt numite. Dacă acestea nu vor confirma până la alegerile din 2028, suntem pierduți în brațele populiștilor. Și, mai departe, ale celor pe care nu-i mai numim.

Semnele nu sunt deloc bune: USR este tot mai des împins în afara arcului guvernamental, PSD prin vocea liderului Grindeanu pare că vrea să fure pâinea de la gura populiștilor, ceea ce-i va trimite direct în irelevanță, căci electoratul va alege originalul, nu copia, iar părți din PNL par a vrea să scape taman de singurul care îi mai poate acum salva: Bolojan.

Putem crede că se poate schimba această stare de lucruri anapoda? Întrezăriți vreun motiv de optimism?

