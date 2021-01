Apel pentru salvarea unui activist de mediu internat la Iaşi. Nu are reflexe la un picior

Sora lui Daniel Bodnar spune că acesta nu are reflexe la unul din picioare, după un accident suferit la Suceava.

Sora activistului de mediu Daniel Bodnar a postat zilele trecute detalii despre starea de sănătate a acestuia, explicând că situaţia este mai complicată decât s-a anticipat şi că problema majoră este că acesta nu are reflexe la nivelul picioarelor. Daniela Pintican este medic în Cluj şi s-a deplasat personal la Iaşi pentru a se interesa de starea sa de sănătate.

„Are îmbunătăţire postoperatorie, în sensul că înainte de operaţie, pe o scară de la 0 la 5, avea 0, iar acum are un scor de 1/5. Noi ne dorim să ajungă cât mai repede la 5/5, chiar dacă pare imposibil. Fractura cominutivă de la nivelul gleznei nu mai necesită intervenţie chirurgicală, ci doar imobilizare cu ghips. Piciorul drept prezintă sensibilitate la atingere şi contracturi musculare la tentativele de mobilizare. Piciorul stâng prezintă sensibilitate la atingere până la nivelul genunchiului şi are deficit motor complet“, a explicat dr. Daniela Pintican, sora lui Daniel Bodnar.

A mai precizat că, în ciuda situaţiei în care se află, Daniel conştientizează ceea ce urmează şi spune că nu va renunţa.

„Este mulţumitor că trăieşte şi îşi doreşte extrem de mult să fie lângă soţie şi fetiţă. Are o soţie minunată şi puternică! În acest moment, familia extinsă are ca prioritate sănătatea lui Daniel. Am pus pauză planurilor noastre, pentru că îi dorim să-şi reia viaţa normală cât mai repede posibil. Ştiu că optimismul şi încrederea în Dumnezeu o să-i ajute la recuperare. E un drum lung şi anevoios, dar împreună vom reuşi!“, a mai precizat în mesajul său.

Daniel Bodnar se află internat la Spitalul de Neurochirurgie după accidentul rutier în care a fost implicat săptămâna trecută. Cei care doresc să contribuie financiar pentru recuperarea medicală a activistului de mediu o pot face în mai multe conturi: Bodnar Daniel - Cont în LEI - Banca Transilvania: RO05BTRLRONCRT0501378502, BTRLRO22 sau cont în EURO – Banca Transilvania: RO79BTRLEURCRT0501378501, BTRLRO22, REVOLUT: GB06 REVO 0099 7013 1862 45, REVOGB21 sau Bodnar Simona - Cont în LEI – Banca Transilvania: IBAN RO60 BTRLRONCRT0476112601.