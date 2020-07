Apple a devenit cea mai valoroasa companie listata din lume

La Bursa de la New York, actiunile Apple au urcat la nivelul record de 412 dolari. Daca inchide la acest nivel, capitalizarea de piata a gigantului american va fi de 1.786 miliarde de dolari.

In decembrie, Aramco a devenit cea mai valoroasa companie listata din lume, in urma lansarii ofertei sale publice initiale (IPO). In prezent, capitalizarea sa de piata se situeaza la 1.760 miliarde de dolari.

Apple a inregistrat in primul semestru al acestui an un profit de 22,5 miliarde de dolari, in crestere cu 4% fata de aceeasi perioada a anului trecut, in timp ce vanzarile s-au majorat cu 6%, pana la 118 miliarde de dolari.

Rezultatele depasesc asteptarile analistilor, ceea ce a facut ca actiunile Apple sa inregistreze joi un avans de 5% dupa inchiderea Bursei de pe Wall Street.