Ar putea fi ziua decisivă pentru Alexe. Noi detalii despre presupusa mită și viitorul politic

„Am încredere în actul de justiţie şi îmi doresc cât mai repede finalizarea acestui demers care va statua exact realitatea: nu am cerut şi nu am luat în întreaga mea activitate publică foloase necuvenite cu încălcarea legii“, a declarat Costel Alexe într-un comunicat remis presei.

Dacă la PNL s-a lăsat o linişte apăsătoare în ultimele două zile, partenerii de guvernare de la USR PLUS s-au arătat încrezători că lucrurile vor merge înainte. „Am încredere în colegii de la PNL Iaşi că vor lua deciziile corecte în acest caz. De aceste decizii depinde încrederea pe care oamenii o au în angajamentele privind funcţionarea Justiţiei şi în cele privind administrarea corectă şi competentă a banilor publici“, ne-a declarat Cosette Chichirău, copreşedinte al Alianţei de la Iaşi.

Maricel Popa, fostul preşedinte al CJ, s-a arătat necruţător: „Costel Alexe trebuie să-şi dea imediat demisia din funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Iaşi. Este singurul gest onorabil pe care îl mai poate face în faţa ieşenilor. Ne-a păcălit pe toţi. Face de ruşine un întreg judeţ“!

Tablă de gard contra permise de poluare

Pe când era ministru al Mediului, Costel Alexe ar fi luat mită 22 de tone de tablă de gard în valoare de 103 mii de lei ca să deblocheze alocarea de certificate de emisii de gaze de seră unui combinat siderurgic, în cauză fiind fostul Sidex Galaţi. Procurorii DNA subliniază în comunicatul dat publicităţii alaltăieri că tabla a fost livrată „în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor sale de serviciu referitoare la alocarea cu titlu gratuit către fabrica respectivă a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră şi la monitorizarea măsurilor luate de această societate comercială pentru închiderea unui depozit de deşeuri neconforme“.

Este vorba de halda de zgură a combinatului siderurgic de la Galaţi. Anchetatorii susţin că tabla a ajuns „în datele de 23 aprilie 2020 şi 7 iulie 2020, la punctul de lucru al unei societăţi comerciale administrată de o rudă de-a sa“.

Surse apropiate anchetei spun că ar fi vorba de firma Corporex SRL, care o are asociat unic şi administrator pe Raluca-Elena Alexe, soţia şefului CJ, cei doi divorţând într-o discreţie totală la finele anului trecut. Firma a fost înfiinţată în 2013, are obiect de activitate „consultanţă pentru afaceri şi management“, şi are sediul în satul Pietrăria, Bârnova.

Pe 13 iulie, Ordinul ministrului Mediului nr. 1401 atribuie companiei britanice care operează combinatul, Liberty Galaţi, 5,52 de milioane de certificate, care, potrivit g4media.ro, pot fi tranzacţionate pe platforme specializate contra câteva zeci de euro fiecare. Valoarea medie a acestora ar putea fi în jurul a 180 milioane euro. Practic, unităţile industriale care reuşesc să emită mai puţine noxe în atmosferă pot să cedeze certificatele - unul însemnând o tonă de dioxid de carbon ne-emisă - altor unităţi mai poluante, care nu se încadrează în numărul ce certificate primit sau nu deţin asemenea „permise de poluare“. Trebuie precizat că certificatele sunt emise şi repartizate de Comisia Europeană, dar că numărul lor scade de la an la an, în încercarea de a reduce nivelul de poluare. Ordinul de ministru nu este semnat de Costel Alexe, ci de secretarul de stat de atunci Mircea Fechet, care i-a succcedat pentru scurt timp lui Alexe la conducerea ministerului.

Mandatul de şef al PNL Iaşi al lui Alexe expiră în curând: în primăvară

Costel Alexe a fost ales preşedinte al PNL Iaşi în aprilie 2017 pentru un mandat de patru ani. Prin urmare, peste trei luni va trebui să fie organizată o nouă rundă de alegeri pentru şefia Organizaţiei Judeţene a PNL Iaşi. Statutul partidului nu obligă un membru urmărit penal să renunţe la funcţii sau la calitatea de membru PNL înainte de o soluţionare definitivă a cazului. Cristian Adomniţei a făcut acest pas în 2015, când s-a suspendat din toate funcţiile deţinute în partid imediat ce s-a început urmărirea penală împotriva lui.

Ieri, la Consiliul Judeţean a fost de asemenea o atmosferă încărcată. O dubă a Ministerului Afacerilor Interne care a stat parcată aproximativ o oră în spatele Casei Pătrate a stârnit atenţia, dar maşina s-a aflat în cu totul alt scop acolo. Nu a fost vorba de o descindere sau o percheziţie, aşa cum s-a întâmplat ultima dată în mai 2017, în urma unei plângeri penale depuse contra preşedintelui de atunci al CJ.

În prima parte a zilei de ieri, în sediul CJ s-a aflat vicele Marius Dangă, abia ieşit din carantina de 14 zile obligatorie pentru cei care au contractat Covid-19. Celălalt vicepreşedinte, Sorin Afloarei, se află în izolare după ce a intrat în contact cu o persoană cu test pozitiv la SARS-CoV2. Aseară, lumina era aprinsă în biroul preşedintelui CJ, însă nu am putut obţine confirmarea că era Costel Alexe acolo. În cazul absenţei acestuia, conducerea CJ este asigurată de vicepreşedintele Dangă.

În ce condiţii este suspendat din funcţie preşedintele CJ

Codul administrativ, în vigoare din 2019, nu schimbă semnificativ condiţiile în care un preşedinte de CJ este suspendat din funcţie. Articolul 159 precizează că această măsură este luată de către prefect în termen de 48 de ore de la comunicarea de către instanţă a impunerii arestului preventiv sau la domiciliu. Articolul 160 prevede, printre altele, că încetarea mandatului survine condamnării definitive prin hotărâre judecătorească la o pedeapsă privativă de libertate.