Arafat dă sfaturi cum să primim musafirii de sărbători.Fără mască doar când mâncați

Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, afirma ca, de aceste sarbatori, este recomandat sa nu se primeasca vizite, nici chiar din partea membrilor familiei cu care nu se locuieste in mod constant. In cazul in care se primesc totusi musafiri, se recomanda purtarea mastii de protectie, mai putin in momentul in care se mananca. Atunci este necesar ca persoanele sa stea la distanta, iar incaperea sa fie foarte bine aerisita.

Raed Arafat a vorbit, marti seara, la Digi 24, despre noua tulpina de coronavirus: "Ceea ce populatia trebuie sa stie ca imbolnavirea cu aceasta tulpina nu duce la o boala mai grava. Singura problema majora a noastra in acest moment este ca aceasta boala sau aceasta tulpina poate sa duca la un numar mai mare de infectati si inseamna ca va fi un impact mai mare asupra sistemului sanitar daca nu limitam raspandirea ei".

Seful DSU recomanda in continuarea respectarea masurilor de prevenire a raspandirii vistului.

"Daca nu se respecta masurile de distantare si purtare a mastii si numarul cazurilor creste, normal ca aceste cazuri vor avea un procent care vor ajunge la Terapie Intensiva. Vor avea un procent care ajunge la terapie intermediara, care necesita spitalizare, deci va creste numarul pacientilor care necesita spitalizare. De aici insistenta noastra de respectare a regulilor si in ziua de astazi. Nu trebuie sa asteptam recomandari noi. Deci: masca, distantare si mai ales in timpul sarbatorilor, sarbatori in familie restransa, raman recomandarile cu care insistam pentru a opri o posibila raspandire a acestei tulpini intr-un mod mai serios in tara", a mai afirmat Arafat.

Acesta sustine ca recomandabil ar fi sa nu se primeasca musafiri de sarbatori, dar, daca acest lucru se intampla, este necesara purtarea mastii.

"Sa deschida geamurile, va fi frig, bineinteles, dar sa deschida geamurile, sa aeriseasca. Daca vin oameni din alta casa, cu care nu stai de regula, cu exceptia momentului in care se mananca si unde trebuie totusi sa se pastreze o distanta, purtarea mastii, care stiu ca este foarte greu, poate unii spun ca exageram cu aceste recomandari, dar sunt recomandari care au fost mentionate inclusiv de OMS. Adica daca cu o persoana cu care nu stai, in marea parte a timpului trebuie sa ai masca, cu exceptia momentului in care mananci si trebuie sa fie aerisire foarte - foarte buna in incaperile in care se sta (...) Dar ramane recomandarea sa nu existe astfel de intalniri, pentru ca astfel de intalniri pot expune si persoanele in varsta, pot expune si persoanele apropiate si pot sa duca o parte din aceste persoane in spitale si poate chiar in stare foarte grava", a mai declarat Raed Arafat.

"Sa nu ne punem cu virusul, ca noi suntem mai tari decat el, ca nu se pune situatia in acest mod. Trebuie sa intelegem aceasta situatie, nu avem altfel de controla decat prin masurile de distantare, limitarea contactului, limitarea mobilitatii si bineinteles purtarea mastii cand suntem in preajma persoanelor cu care nu stam, in interior si in exterior", a adaugat seful DSU.