Arafat spune că a intra fără mască la vot e ca și cum ar intra cineva cu o armă

Secretarul de stat Raed Arafat reactioneaza dur in scandalul purtarii mastilor de protectie in sectiile de votare. El spune ca gestul de a intra in sectiile de vot fara masca de protectie este comparabil cu cel al unei persoane care ar dori sa intre cu o arma.

"O persoana se prezinta la sectia de vot cu o arma la vedere, ea nefiind condamnata si avand la momentul respectiv dreptul sa voteze; o lasam sa intre in sectia de vot sa voteze sau este oprita la intrare pentru a proteja persoanele aflate in interior?", a intrebat Arafat.

Aflati amanunte de pe ziare.com.