Arbitrii de linie vor continua să oficieze la turneul Roland-Garros în 2026, a anunţat luni Federaţia Franceză de Tenis (FFT), apărând „excelenţa arbitrajului francez”, scrie news.ro.

„Cu ocazia viitorului turneu de la Roland-Garros, FFT va continua să pună în valoare excelenţa arbitrajului francez, recunoscută în întreaga lume şi care aduce satisfacţie deplină organizatorilor turneului”, a explicat Federaţia într-un comunicat.

La ediţia din 2025, 404 arbitri oficiali, dintre care 284 francezi, au fost prezenţi pe terenurile din Paris, a precizat FFT.

Organizatorii Roland-Garros consideră că, pe terenul de zgură, arbitrajul electronic nu este încă suficient de performant pentru a înlocui ochiul uman.

Turneul francez (18 mai-7 iunie 2026) este singurul din Grand Slam care păstrează arbitrii de linie, contrar tendinţei actuale. Openul Australiei şi US Open au adoptat arbitrajul electronic începând cu 2021, iar Wimbledon în 2025.

De asemenea, arbitrii de linie au dispărut de pe întreg circuitul principal masculin începând cu 1 ianuarie, în urma unei decizii a ATP.

