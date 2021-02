Tehnicianul echipei Sporting Braga, Carlos Carvahal, a criticat, joi seară, prestaţia brigăzii de arbitri condusă de Istvan Kovacs la meciul cu AS Roma, pierdut de portughezi cu scorul de 0-2, în Liga Europa.

„Am primit gol repede, dar am rămas în joc şi apoi am avut trei sau patru ocazii de gol. În a doua repriză, situaţia a fost la fel până la cartonaşul roşu. Jucătorii mei au fost foarte buni, pe teren au fost două echipe mari. Arbitrajul a fost slab, sub calitatea celor două echipe. Acest joc merita un arbitraj mai bun”, a declarat Carlos Carvalhal, potrivit presei portugheze.

Formaţia Sporting Braga a fost învinsă cu 2-0 de AS Roma, pe teren propriu, în prima manşă a 16-imilor de finală ale Ligii Europa. Au marcat Dzeko ‘5 şi Mayoral ’86. În minutul 54, de la Braga a fost eliminat Esgaio. În minutul 60, un gol al oaspeţilor a fost anulat pentru ofsaid, după consultarea VAR.