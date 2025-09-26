MICA PUBLICITATE
SPORT

Argint şi pentru echipajul de patru rame masculin, la CM de Canotaj. Este a patra medalie a României

De Redacția
vineri, 26 septembrie 2025, 10:52
1 MIN
Echipajul de patru rame masculin, format din Ştefan Berariu, Sergiu Bejan, Andrei Mândrilă şi Ciprian Tudosă, a câştigat vineri medalia de argint la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai, scrie news.ro.

Aurul i-a revenit unui echipaj din Marea Britanie , cu timpul 05:48.48.

Sportivii tricolori au înregistrat timpul 05:50.56.

România a mai câştigat trei medalii la CM de la Shanghai: aur prin echipajul feminin de dublu rame (W2-) format din Magdalena Rusu şi Simona Radiş, argint prin echipajul masculin de dublu rame (M2-) format din Florin Arteni şi Florin Lehaci şi argint prin echipajul de patru rame feminin format din Ancuţa Bodnar, Geanina Juncănariu, Adriana Adam şi Amalia Bereş.

Etichete: canotaj, medalie argint

