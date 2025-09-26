Argint şi pentru echipajul de patru rame masculin, la CM de Canotaj. Este a patra medalie a României

Echipajul de patru rame masculin, format din Ştefan Berariu, Sergiu Bejan, Andrei Mândrilă şi Ciprian Tudosă, a câştigat vineri medalia de argint la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai, scrie news.ro.

Aurul i-a revenit unui echipaj din Marea Britanie , cu timpul 05:48.48.

Sportivii tricolori au înregistrat timpul 05:50.56.

România a mai câştigat trei medalii la CM de la Shanghai: aur prin echipajul feminin de dublu rame (W2-) format din Magdalena Rusu şi Simona Radiş, argint prin echipajul masculin de dublu rame (M2-) format din Florin Arteni şi Florin Lehaci şi argint prin echipajul de patru rame feminin format din Ancuţa Bodnar, Geanina Juncănariu, Adriana Adam şi Amalia Bereş.

Publicitate și alte recomandări video