Argumentul adus în instanță de șoferul prins beat pulbere la volan, la Pocreaca: „Satul e prea mic ca să fi călcat pe cineva”

Prins băut la volan după o urmărire prin sat, un șofer a cerut reducerea pedepsei dispuse în primă instanță, invocând motive mai degrabă bizare: nu era chiar în așa hal de beat, iar satul era mic, deci șansele de a lovi pe cineva erau reduse.

Argumentele nu au fost considerate de judecători ca suficient de temeinice pentru a dispune schimbarea sentinței inițiale.

În seara zilei de 23 august 2022, o patrulă a poliției i-a semnalizat șoferului unui VW care circula pe un drum comunal din satul Pocreaca, comuna Schitu Duca, să oprească. În loc să procedeze astfel, șoferul a accelerat, încercând să scape. A oprit în cele din urmă după o jumătate de kilometru. Când au ajuns lângă el, polițiștii au înțeles și de ce încercase să se facă nevăzut. Lucian Diaconu avea o alcoolemie de 1,9‰ în sânge. Aceasta nu-l împiedicase totuși să se urce la volan, cu doi pasageri în mașină.

Faptul că șoferul beat avea pasageri în mașină: circumstanță agravantă

În fața magistraților Judecătoriei, Diaconu a solicitat amânarea aplicării vreunei pedepse. Cererea a fost respinsă de judecători, care au arătat că alcoolemia șoferului fusese „semnificativ peste dublul limitei legale”, iar Diaconu mai expusese și alte persoane, pasagerii, unui risc major. Ei au dispus aplicarea unei amenzi penale de 6.000 de lei, echivalentă cu 200 de zile-amendă și interzicerea dreptului de a șofa timp de trei ani.

Sentința a fost contestată de Diaconu, care a cerut și în apel amânarea aplicării pedepsei, ca și reducerea pedepsei complementare. Nu avusese o alcoolemie „semnificativ” peste dublul limitei legale. Depășise acest prag cu „doar” 0,3‰.

De asemenea, satul Pocreaca are doar 432 de locuitori, traficul fiind mult mai redus față de cel de pe drumurile naționale ori județene. Apărarea a mai adus un argument ciudat, acela că alcoolemia șoferului era în scădere. „Inculpatul se afla în faza de eliminare a alcoolului, fiind consemnate scăderi de la 1,90 g/l la 1,70 g/l într-un interval de o oră, ceea ce indică o diminuare constantă a concentraţiei alcoolice şi ridică semne de întrebare cu privire la nivelul real al alcoolemiei în momentul conducerii”, a afirmat apărătorul lui Diaconu. Or, chiar legea impune, în cazul determinării caracterului penal al conducerii sub influența alcoolului, ca alcoolemia să fie calculată în faza de eliminare a alcoolului, deci după depășirea punctului maxim. Au existat situații în care șoferii au fost achitați pentru că alcoolemia calculată după a doua recoltare a sângelui fusese mai mare decât prima. Apoi, faptul că Diaconu se afla în faza de eliminare a alcoolului nu putea demonstra decât faptul că în momentul opririi de către polițiști, acesta avea o alcoolemie peste 1,9‰, deci fapta sa era încă mai gravă.

A rămas de plată și o amendă uriașă

Argumentele apărării au fost respinse ferm de magistrații Curții de Apel. Un calcul retroactiv al alcoolemiei fusese făcut în faza de urmărire penală, când se stabilise că Diaconu avusese o alcoolemie teoretică de aproximativ 2,18‰. El depășise astfel dublul limitei penale nu cu 0,3‰, cum reținuse prima instanță, ci cu 0,48‰.

„Amânarea aplicării pedepsei, așa cum a solicitat apelantul-inculpat, reprezintă, în opinia instanței de control judiciar, o modalitate prea blândă de individualizare în raport de gravitatea faptei săvârșite de acesta”, au arătat judecătorii.

Aceștia au apreciat și că amenda de 6.000 de lei era justificată. Un cuantum mai redus nu ar fi avut niciun efect de corijare a comportamentului inculpatului. Apelul declarat de Diaconu a fost respins, iar sentința Judecătoriei a rămas definitivă.

Publicitate și alte recomandări video