Arhitectura orașului în centrul conferințelor de arhitectură din cadrul programului Romanian Creative Week

New Iasi Architecture (NIA) este un club de dezbatere și informare asupra spațiului construit din Iasi, care oferă acces la proiectele arhitecturale ale orașului pentru profesioniști, public și tineri, facilitând informarea corectă și inspirând tinerii să se angajeze în promovarea calității mediul construit.

In contextul festivalului Romanian Creative Week, care se va desfășura în Iași între 2 și 6 iunie, anunțăm primele acțiuni ale clubului de inițiativă New Iași Architecture: conferințele și dezbaterile “New Cities.New Iasi Architecture” (3 iunie) și „New in Old” (4 iunie), Serile de film de arhitectură UrbanEye (2-5 iunie).

De asemenea, în premieră pentru Iași, inițiativa NIA facilitează accesul specialiștilor, publicului și tinerilor într-unul din santierele importante ale orașului: Proiectul Palas Campus, printre cele mai mari clădiri de birouri din România ca suprafață, ajungând la peste 60.000 mp, care își propune să consolideze centrul orașului drept o destinație care susține evoluția antreprenoriatului local și a industriilor creative.

Conferința dezbatere: New cities. New Iasi Architecture

O dezbatere despre arhitectură și oraș ca spațiu de locuire, muncă și destinație turistică.

3 iunie, Sala Voievozilor, Palatul Culturii

Interval orar: 10:30 - 14:30

Moderatorii evenimentului: Mihai Drișcu - președinte Ordinului Arhitecților din Iași și Dragoș Ciolacu – președinte Uniunii Arhitecților Iași

Invitați:

arh. Adrian Soare, partener al biroului CUMULUS Architecture, un arhitect conceptual cu o profundă înțelegere a mentalităților și contextului cultural, natural și istoric. Lucrările sale au fost recunoscute la nivel național și european.

arh. Andrei Uleia, fondator DaSein, specializat în proiectarea de clădiri complexe și în design circular. Este implicat în utilizarea realității augmentate, a cadrelor comutatoare de context și a tehnologiei Blockchain în Real Estate, Construcții & Design.

arh. Dragoș Epure, co-fondator METROPOLIS Architects, un studio de arhitectură cu o structură multidisciplinară care se reflectă printr-un număr semnificativ de premii, expoziții și o gamă largă de clienți în arhitectură, design de produs, comunicare vizuală și instalații de artă

arh. Serban Daniel Lucian, practician și asistent la Facultatea de Arhitectură și Urbanism din Cluj, preocupat de proiecte de interes public - reabilitare a patrimoniului istoric, amenajare a spațiului public și dotări social-culturale, dar și de teme ale peisajului cultural și culturii construitului.

arh. Victor Grosu, fondator Grosu Art Studio, birou premiat la nivel internațional pentru proiecte notabile de arhitectură pe segmentul rezidențial și ospitalitate.

Conferința dezbatere: New cities. New in old

O dezbatere despre inserția clădirilor noi în orașele istorice, relația arhitecturii noi cu arhitectura de patrimoniu.

4 iunie, Sala Voievozilor, Palatul Culturii

Interval orar: 10:30 - 14:30

Moderatorii evenimentului: Mihai Drișcu - președinte OAR Iași și Toni Hrițac – redactor șef Ziarul de Iași,

Invitați

arh. Alexandru Gavozdea, președinte Ordinul Arhitectilor România (OAR)

arh. Emil Ivănescu, președinte Ordinului Arhitecților București

conf. dr. arh. Ștefan Bâlici, director general Institutul Național al Patrimoniului

prof. dr. arh. Augustin Ioan, profesor Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu Bucureşti

arh. Serban Tiganas, co-fondator Dico & Tiganas, Secretar General Uniunea Internațională a Arhitecților, decan al Facultății de Arhitectură şi Urbanism Cluj-Napoca

Serile de Film de Architectură UrbanEye

Lost Rivers, Push, Balcony Tales, Enter Through The Balcony, 100 Years of Bauhaus

Toate filmele sunt titrate în limba română

Amfiteatrul Palas

Interval orar: 21:00 - 22:30

Gazdă: Monica Sebestyen, director UrbanEye Film Festival

2 iunie

Lost Rivers

Un documentar care încearcă să găsească răspunsuri, alături de gânditori urbani vizionari, activiști și artiști din toată lumea, la întrebări legate de trecutul, prezentul și viitorul râurilor urbane uitate.

REGIZOR: CAROLINE BACLE

AN: 2012

ȚARĂ: CANADA

GEN: DOCUMENTAR

DURATĂ: 72 MINUTE

LIMBĂ: FRANCEZĂ

SUBTITRARE: ENGLEZĂ, ROMÂNĂ

3 iunie

Push

Documentarul urmărește un fenomen îngrijorător la nivel global: creșterea excesivă a prețului locuințelor, deși veniturile populației stagnează. Vor deveni orașele noastre prea scumpe ca să ne permitem să mai locuim în ele?

REGIZOR: FREDRIK GERTTEN

AN: 2019

ȚARĂ: SUEDIA

GEN: DOCUMENTAR

DURATĂ: 92 MINUTE

LIMBĂ: ENGLEZĂ, SPANIOLĂ, ITALIANĂ, GERMANĂ, COREEANĂ

SUBTITRARE: ROMÂNĂ

4 iunie

POVESTIRI DIN BALCON

Trailer https://www.youtube.com/watch?vâXq6AMLTplZU

În Havana e mai bine să mergi pe mijlocul străzii și nu pe trotuar unde ai putea fi lovit de o bucată din balcoanele care se sfărâmă. Totuși, balconul îi conectează pe oameni cu vecinii lor, cu vânzătorii ambulanți, cu zgomotul și mirosul străzilor. Ceci și-a petrecut întreaga viață aici. Acum este bătrân și a orbit, dar nu este singur. Are balconul lui de unde își face cumpărăturile, ascultă veștile importante și o cheamă pe Edilia, o femeie tânără de pe partea cealaltă a străzii care are grijă de el precum o fiică. Această relație înduioșătoare lasă loc și unei declarații de dragoste pentru balcoanele din Havana.

REGIZOR: HELLE WINDELØV-LIDZÉLIUS

AN: 2013

ȚARĂ: CUBA, DANEMARCA

GEN: DOCUMENTAR

DURATĂ: 36 MINUTE

LIMBĂ: SPANIOLĂ

SUBTITRARE: ROMÂNĂ

PRIN BALCOANE

Lipsa reglementărilor guvernamentale le permite ucranienilor să își construiască balconul fără să țină seama de stilul arhitectural al clădirii. Adesea se întâmpla ca oamenii să își reconstruiască balcoanele și acestea să fie mai mari decât apartamentul în sine. Filmul explorează balconul ca formă arhitecturală informală, specifică Ucrainei. Este o călătorie prin decenii care examinează atât balcoanele, cât și proprietarii acestora. Prin aceste povești, documentarul dezvăluie istoria post-sovietică a Ucrainei – viețile oamenilor, cultura și relația dintre spațiul personal și cel public din orașe.

REGIZOR: ROMAN BLAZHAN

AN: 2020

ȚARĂ: UCRAINA

GEN: DOCUMENTAR

DURATĂ: 26 MINUTE

LIMBĂ: ENGLEZĂ

SUBTITRARE: ROMÂNĂ

5 iunie

Vom Bauen der Zukunft – 100 Jahre Bauhaus (Bauhaus Spirit: 100 Years of Bauhaus

Trailer https://www.youtube.com/watch?vâ64UkLqat7Yw

AN: 2018

ȚARĂ: GERMANIA

GEN: DOCUMENTAR

DURATĂ: 95 MINUTE

LIMBĂ: GERMANĂ

SUBTITRARE: ROMÂNĂ