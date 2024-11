FOTO Arhivele Naționale, pentru prima dată în grevă, în istoria instituției. Cum s-a desfășurat protestul la Iași?

Nemulțumiți de salariile mici și de inechitățile din sistem, mai mulți angajați ai Arhivelor Naționale ale României au ieșit luni din birouri, în semn de protest față de discriminările din sistem și au cerut dreptate. Mai mult, aceștia au reclamat lipsa cronică de finanțare și dezinteresul față de patrimoniul României, probleme care la Iași se văd și cu ochiul liber: dotări încremenite de 47 de ani și investiții neterminate de 21 de ani.

Astfel de probleme au fost scandate, simultan, în mai multe județe, prin acțiuni comune de protest programate în intervalul 12.00 – 14.00. La Iași, în schimb, aceasta a durat mai puțin, după ce s-a decis organizarea unei greve fără întreruperea activității, deși cadrul legal le permitea asta.

”Noi am decis să oprim programul de lucru doar câteva minute, cât să marcăm această acțiune și să revenim la muncă, pentru că nu vrem să-i încurcăm pe oameni (…) Suntem nemulțumiți față de condițiile de păstrare ale documentelor, față de condițiile noastre de muncă, pentru că ne pun viața și sănătatea în pericol, de faptul că tocmai în această privință nu s-a ajuns la semnarea acordului colectiv de muncă, adică la alocarea a 5% din bugetul instituției către județe pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă. Suntem ultima instituție din România rămasă pe sistemul – aceeași instituție, salarii discreționare între București și restul țării! Deci Bucureștiul, deși are angajați cu aceleași studii ca și noi, care fac aceleași lucruri ca și noi, au ca și executanți 2.000 de lei în plus la salariu. Ca și directori, ca șefi servicii, 4.000 de lei în plus la salariu. Și vă dați seama că numai această discriminare profesională și salarială este suficientă ca să iasă toți oamenii în stradă, cu atât mai mult cu cât, în alte instituții s-a reglementat de anul trecut, această situație”, a transmis pentru ZdI inspector superior Suzana Bodale, vicepreședinte național al Sindicatului Europol al Filialei Arhivelor Naționale.

Deficit de 20 de angajați la Iași

La Iași, Arhivele Naționale funcționează cu 20 de angajați, adică jumătate din necesarul de personal. Însă, dacă ar fi să comparăm cu alte județe, acesta este un caz fericit. Totuși, condițiile de muncă de aici au rămas la nivel dotărilor din 1977, fără instalații de monitorizare și control al microclimatului, care să prevină apariția mucegaiului și a degradării documentelor.

”Ce are Iașul în plus, o cantitate imensă de arhivă în depozit și pentru asta avem mai mulți angajați, dar și aici se lucrează cu jumătate din necesar, din câte cunosc. Mă credeți sau nu, că tot se vorbește de bugetarul gras care stă în spatele privatului și îi suge sângele, vorba lui Caragiale, imaginați-vă că eu, aproape jumătate de an, am lucrat pe patru norme, la două depozite, asta însemnând 6 kilometri de arhivă (…) Ca să administrezi 99 de primării și 17 kilometri de document istoric ne trebuie mai mulți oameni, specialiști chiar. Specialiști în paleografie, paleografie chirilică, de tranziție, slavonă, latină, greacă, limbi străine cu bune cunoștințe de istorie, de restauratori, de legători”, a mai semnalat vicepreședintele național al Sindicatului Europol al Filialei Arhivelor Naționale.

Cu toate că există Decizia 80 a ÎCCJ, din 2023, prin care s-au eliminat aceste discriminări salariale la toate instituțiile, Arhivele Naționale a rămas singura instituție în care aceasta discriminare a persistat din cauza conducerii Ministerului de Interne, care a dat dovadă de dezinteres pentru rezolvarea acestei solicitări a lucrătorilor din această instituție, au mai subliniat sindicaliștii din Arhivele Naționale.

În cazul în care conducerea acestei instituții și cea a MAI nu vor aproba revendicările corpului profesional, de săptămâna viitoare se va declanșa grevă generală, mai exact, începând de luni, 11 noiembrie.

