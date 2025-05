Arta care prinde viață. New Media District marca Romanian Creative Week, evenimentul unde tehnologia și imaginația se transformă în artă

Un telefon vechi sună din senin. Răspunzi? Într-o cutie, două mâini se caută fără să se vadă, iar atingerea lor creează o melodie. O sferă luminoasă pulsează în ritmul apropierii umane. Nu e un film SF, ci realitatea transformată în artă la New Media District, în cadrul Romanian Creative Week (RCW). Zeci de instalații interactive au fost expuse pe Bulevardul Carol I din Iași, între 23 și 25 mai, în cadrul unui spectaculos eveniment de artă digitală.

Peste 40 de artiști și-au prezentat lucrările într-un traseu senzorial curatoriat sub egida temei „Love”. Instalațiile interactive de New Media – vizuale, sonore, tactile – au invitat publicul să simtă, să reflecteze și să participe. Curatoriată de artistul vizual Andrei Cozlac, dublu premiat UNITER pentru video mapping, secțiunea New Media a adus în prim-plan teme precum memoria afectivă, iubirea și frica într-un spectacol de instalații interactive, de lumină, video-mapping sau arte scenografice.

„LOV Box”: Când atingerea devine muzică și conexiune

Artista ieșeană Larissa Natalia Danilov, cunoscută sub numele LOV, a propus o instalație ce transformă gestul atingerii într-o expresie artistică. „LOV Box” este o cutie interactivă în care două persoane își introduc mâinile din direcții opuse și, atunci când se ating, interacțiunea lor generează o melodie.

„Ideea LOV Box-ului este să crearea unei punți, a unei legături între două persoane. Primul lucru pe care trebuie să îl faci este să îți plasezi mâna stângă pe suportul din lateralul cutiei, iar apoi introduci mâna dreaptă în interior. De partea cealaltă, o altă persoană va face același lucru. Atunci când mâinile se ating în interior, va fi creată o melodie a conexiunii dintre două persoane, arătând că dragostea sau atingerea se propagă și în exterior, nu se simt doar la interior”, a explicat Larissa pentru „Ziarul de Iași”.

Artist multimedia cu un parcurs solid în arta interactivă, LOV folosește toate cele cinci simțuri în lucrările sale, creând spații imersive și pline de sens, în care publicul este parte activă. Larissa Natalia Danilov este din Iași, are 29 de ani, a absolvit Universitatea Națională de Arte „George Enescu” (UNAGE) din Iași, specializarea Foto-Video, iar din anul 2019 face parte din Uniunea Artiștilor Plastici din România.

Telefonul care sună – conversație cu inteligența artificială

Mergi pe stradă și deodată sună telefonul. Răspunzi sau treci mai departe? Lucrarea „Unknown Caller ID”, realizată de Marian Mihai, aduce un telefon din anii ’80 în centrul unui dialog: interacțiunea omului cu o entitate digitală. Spectatorul este invitat să răspundă la un apel misterios și să converseze cu inteligența artificială, într-un scenariu inspirat de cinematografie.

„Este o instalație interactivă inspirată din filme. Întotdeauna m-au fascinat acele scene în care o persoană trece pe stradă, sună un telefon, iar apelul respectiv este chiar pentru acea persoană. Am încercat cât de cât să redau asta. Telefonul te invită să discuți cu el. În principiu, inițiază o conversație cu o inteligență artificială despre lucruri mai mult sau mai puțin profunde. În spatele instalației este inteligența artificială căreia i-am dat anumite instrucțiuni. Este vorba despre îmbinarea dintre retro și nou, fiindcă nu te-ai aștepta la asta de la un telefon din anii ’80”, a precizat Marian Mihai.

Astfel, artistul explorează contrastul dintre vechi și nou, analog și digital, într-o lucrare în care nostalgia se întâlnește cu viitorul.

Marian a absolvit Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași, Facultatea de Arte Vizuale și Design, specializarea Fotografie, video și procesare computerizată a imaginii.

Cum transformă apropierea lumea din alb-negru în spectacol de culori

Printre cele mai poetice instalații prezentate în cadrul New Media District la Romanian Creative Week a fost „The Space Between Us”, semnată de Tony Macpela. Lucrarea a invitat privitorii la o introspecție asupra felului în care distanța – fizică sau emoțională – ne decolorează realitatea, în timp ce apropierea o colorează.

Lucrarea funcționează pe principiul reactivității senzoriale: o imagine aparent statică își modifică tonurile și culorile în funcție de apropierea privitorului. Cu cât te apropii mai mult, imaginea se umple de viață și culoare. Dacă te îndepărtezi, revine la nuanțe de gri, ilustrând metaforic felul în care prezența, contactul, conexiunea reînvie lumea din jurul nostru.

„Lucrarea are la bază conceptul de apropiere și distanță de un lucru iubit. De exemplu, ne putem gândi la relațiile interumane. Cu cât oamenii se apropie mai mult, lumea devine mai vie, mai colorată, există dialog și comunicare. Treptat, dacă se despart, lumea devine monotonă, alb-negru”, a explicat Matei, un voluntar al RCW.

Pe Matei l-am găsit nerăbdător să povestească publicului ce reprezintă instalația lui Tony Macpela. Este student în anul I la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași și ne-a mărturisit că este pasionat de New Media și abia așteaptă să aprofundeze acest domeniu începând cu anul al II-lea de studiu. Pentru el, experiența de voluntariat la Romanian Creative Week a fost nu doar un prilej de implicare, ci și de învățare directă.

Dodecaedrul viu – când arta, filosofia și tehnologia se întâlnesc

Unul dintre cele mai spectaculoase puncte de atracție din cadrul New Media District a fost instalația „A Perfect Place To Exist”, semnată de trio-ul artistic NMJ1 – format din Lavinia Roman, Ilinca Popescu și Dragoș Silion. Este lucrare care îmbină filosofia, geometria sacră și tehnologia, într-un dodecaedru interactiv care se activează doar prin prezența umană. Cu cât se apropie mai mulți oameni, cu atât se intensifică luminile și sunetele.

Instalația, concepută și realizată timp de șase luni în cadrul acceleratorului de artă New Media Jam, pornește de la forma dodecaedrului – considerat de Platon „forma perfectă a universului”. Construit din PVC, acest obiect spațial devine „viu” atunci când este înconjurat de oameni. Culoarea, sunetul și energia lucrării se modifică în funcție de proximitatea celor care o privesc.

„Lucrarea noastră are la bază această formă de dodecaedru, care era considerat de Platon forma perfectă a universului. Este făcută din PVC și primește energie în momentul în care tu îi dai. Dacă nu interacționezi cu instalația, nici ea nu va interacționa cu tine. Am ales această formă mai sofisticată pe care am contrapunctat-o cu materialul din interior, tocmai ca fiecare persoană să își poată crea universul perfect”, explică Ilinca Popescu, artist vizual multidisciplinar și VJ.

Instalația care „sună alarma” asupra dependenței digitale

Într-un peisaj artistic dominat de interactivitate și emoție, lucrarea „Where Thoughts End”, semnată de Călin Ursuțu, s-a remarcat printr-o abordare critică a relației dintre om și tehnologie, concentrându-se pe doomscrolling – obiceiul de a derula în mod repetat conținut pe rețelele sociale.

Instalația propune o meditație asupra efectelor consumului în exces de conținut digital, în special de tip short-form – cum sunt reels, stories sau TikTok-uri. Călin a construit o instalație care reflectă fluxul continuu de stimuli ce invadează subconștientul și afectează profund ritmurile cognitive.

„Conceptul lucrării a pornit de la ideea de doomscrolling și am vrut să transmit un semnal de alarmă despre faptul că oamenii petrec foarte multe ore pe platforme precum Instagram, Facebook și TikTok. Astfel, am creat lucrarea «Where Thoughts End», prin care arăt care este impactul acesto platforme asupra creierului nostru și trag un semnal de alarmă în acest sens. De fiecare dată când dăm un like, creierul primește un mic impuls de dopamină sau serotonină”, a explicat Călin Ursuțu, student la UNAGE, pentru „Ziarul de Iași”.

Lucrarea sa transformă fiecare „like” într-un simbol al impulsului chimic din creier, un ciclu de recompensare care, în exces, duce la dependență.

Când intimitatea devine expunere – o reflecție artistică asupra vieții moderne

Într-o lume în care granițele dintre viața privată și cea publică sunt tot mai diluate, Monica Mengheriș, studentă în anul al III-lea la UNAGE, a prezentat o lucrare ce provoacă. „Acasă” aduce scene domestice în spații publice intens circulate, invitând publicul să reflecteze la ce înseamnă astăzi intimitatea.

„Am pornit de la conceptul de «intimitate» și am încercat să chestionez modul în care oamenii își expun intimitatea în societatea de astăzi, inclusiv modul în care oamenii au reinterpretat conceptul de intimitate și faptul că și-o arată atât de ușor unor persoane pe care nu le cunosc. Vorbesc despre dilema dintre a face ceva intim și a posta pe rețelele de socializare, când consideră că nu e nimic ciudat, și a merge într-un spațiu public, unde li se pare ciudat să facă același lucru. De ce e ciudat? În mod normal, suntem foarte rezervați să ne arătăm intimitatea, dar eu vorbesc exact despre conceptul de intimitate care a ajuns să nu mai fie intimitate, ci expunere”, a explicat Monica Mengheriș.

Astfel, instalația sa devine o meditație despre ce înseamnă expunerea și redefinește spațiul personal într-o societate digitalizată.

