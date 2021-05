Arta în provinţie

Am fost în 2005 în C., un oraş de provincie dunărean, unde fusesem anunţat că luasem un premiu literar. Fiindcă ajunsesem mai devreme de ora ceremoniei organizate cu această ocazie, am luat-o hai-hui prin oraşul pluvios. Am admirat vilele de protipendadă antebelică, dar şi de mai încoace, o protipendadă care are cu literatura şi respectiva ceremonie, cum am eu cu „rânduielile dă la nunta lui Iordachi, ceauşul de aprozi, ce s-au făcut la fevruarie, 9 zile, anul 7204”.