Artificiile din seara aceasta: un spectacol mai modest decât în alți ani – VIDEO

Seara aceasta a adus, ca de obicei, un spectacol de artificii mult așteptat de locuitorii orașului. Totuși, în comparație cu anii trecuți, evenimentul s-a dovedit a fi unul mai modest.

Deși zgomotul artificiilor s-a auzit în aproape toate cartierele, spectacolul vizual a putut fi admirat cu adevărat doar din zona centrală. În restul orașului, cerul a rămas mai mult întunecat, iar luminile colorate s-au zărit abia vag la orizont.

Mulți locuitori au remarcat și faptul că, spre deosebire de alte dăți, ferestrele nu au mai vibrat sub intensitatea exploziilor. Atmosfera a fost mai liniștită, iar focurile de artificii, deși frumoase, au avut o durată și o intensitate mai reduse.

Chiar și așa, spectacolul a reușit să aducă un strop de bucurie și culoare în seara orașului, marcând un final festiv, dar mai reținut, al sărbătorilor.

