Artistul Dan Perjovschi, mesaj civic pe un zid de lângă plaja Nicolina: „Nu va fi ușor… Depinde numai de tine”

Desenul lui Dan Perjovschi conține și un joc de cuvinte: numele continetului Europa, despărțit în grupuri de câte două litere devine în desenul ilustratorului EU RO PA, iar deasupra simbolului RO (România), artistul a desenat și două săgeți, una cu vârful în jos, alta îndreptată în sus. Cu alte cuvinte, dacă România spune „Pa” Europei depinde numai de tine.

Îmbrăcat cu pelerină de ploaie și protejat cu o umbrelă de umezeala sâcâitare din aer, Dan Perjovschi li s-a alăturat ieșenilor Adrian Cârdei (Harcea Pacea) și Adrian Serghie, pentru a lăsa Iașului un „manifest”.

„După cum ați văzut, e campanie electorală, dar pe principii. Eu am venit la Iași pentru a participa la Romanian Mental Health Film Festival și am răspuns și invitației lui Harcea Pacea de a desena un perete cu aceste mesaje. Tot el mi-a oferit un curs rapid de desenat cu spray-ul, pentru că în mod normal eu folosesc markerul. În ce mă provește, sunt artist și cetățean. Așa mă prezint, asta e titulatura mea. Eu cred, și asta am transmis și prin desenul meu, că ce se întâmplă în societate, depinde de cetățean. Iar felul în care eu, Dan Perjovschi, mă implic, în afară de vot, e prin arta mea”. O postare pe Facebook completează mesajul lui Perjovschi de pe peretele din Iași: „În societatea pentru care militez eu, Simion are loc. În societatea pe care o dorește el, nu sunt sigur că eu am”.