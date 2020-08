Așa arată în imperiul pisicilor de la Fundația SKY Iași

”Marea relaxare, adapost Fundatia SKY Iasi! Ne-a terminat caldura astazi! Sa aveti o seara frumoasa, dragi prieteni!”, a scris el pe Facebook, atașând și câteva poze cu zeci de pisici.

Fundatia Sky a fost infiintata in Iasi cu scopul de a veni in sprijinul animalelor fara stapan si de a promova respectul fata de acestea, considerand ca o coexistenta a speciilor in lume, implica recunoasterea de catre specia umana a dreptului la existenta a celorlalte specii. Refugiul Fundatiei Sky se afla in com. Tiganasi si gazduieste in permanenta in jur de 400 de animale, caini, pisici, cai si magari. In afara de acestea, Fundatia mai ofera ajutor (hrana, tratamente, operatii de sterilizare sau castrare) animalelor care traiesc inca pe strazi, prin padurile din jurul orasului, pe drumul spre refugiu sau chiar prin curtile oamenilor, de cele mai multe ori. De-a lungul celor 13 ani de activitate, sute de animale au fost adoptate prin intermediul Fundatiei iar in locul lor, alte animale aflate in suferinta, si-au gasit alinarea si au simtit pentru prima oara ca viata poate fi si placuta.