Asasinul lui John Lennon i-a cerut iertare văduvei artistului după 40 de ani

Mark Chapman, bărbatul care l-a ucis pe solistul trupei Beatles, John Lennon, i-a cerut iertare văduvei artistului, la 40 de ani de la comiterea "faptei demne de dispreț".

"Vreau doar să-mi cer iertare din nou pentru această faptă. Nu am nicio scuză. Am făcut-o pentru gloria personală. El era extrem de faimos, era familist, era un idol. L-am ucis pentru că era faimos, am făcut-o din egoism. Îmi cer iertare pentru durerea pe care i-am provocat-o lui Yoko Ono. Mă gândesc mereu la asta".

În vârstă de 65 de ani, Mark David Chapman este încarcerat după ce şi-a recunoscut vinovăţia pentru împuşcarea mortală a celebrului muzician britanic în faţa imobilului în care acesta locuia, situat în Upper West Side din New York, în 1980.