Asigurații City Insurance vor fi despăgubiți din fondul de garantare

Ministrul Finanțelor, Dan Vîlceanu, a declarat că despăgubirea asiguraților City Insurance va fi făcută cu bani din fondul de garantare. Potrivit ministrului, scopul este de a proteja păgubiții "de acest faliment important" și nu are informații că s-ar depăși fondul.

"La acest moment nu am informații că s-ar depăși acest fond de garantare. Mâine avem în Guvern o ordonanță de urgență prin care modificăm o lege. Oamenii au nevoie să fie ajutați. Îi ajutăm cu bani din fondul de garantare. Până acum, primeai 450 de mii de lei per persoană și nu conta câte polițe aveai. Acum primești 500 de mii de lei per poliță. Dacă ai avut mai multe daune, poți să primești nu 450.000 de lei pentru toate, ci 500.000 de lei pentru fiecare în parte. Până la 500.000 de lei", a spus Dan Vîlceanu.

Ministrul Finanțelor a precizat că s-a ajuns la această decizie pentru a proteja păgubiții.