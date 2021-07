Asociaţia „Moldova se Dezvoltă” din care face parte şi Iaşul se îndreaptă către eşec

Întrebat în cadrul unei recente conferinţe de presă, despre perspectivele asociaţiei respective, primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a răspuns că nu are informaţii pozitive în acest sens. „Din păcate, nu am reuşit, pentru a da o şansă de funcţionare ar fi fost nevoie de acest instrument de lucru de la Uniunea Europeană, ITI – Investiţii Teritoriale Integrate … Din păcate, nici în acest exerciţiu financiar nu încape acest instrument de finanţare … Sigur, am avut discuţii şi cu dl. Chirica, cu reprezentanţi ai Guvernului, cu diverse persoane de la Bruxelles, dar ca metodă de funcţionare cel mai corect ar fi fost să fi fost valabil acest instrument. Am vorbit şi cu dl. Cîţu, dar suntem şi noi într-o coaliţie”, a spus Ion Lungu.

Între altele e a spus că a colaborat foarte bine cu ministrul Fondurilor Europene, Ioan Marcel Boloş cu care s-a discutat foarte clar că ar fi fost necesare ITI-urile pentru a avea o şansă ca această Asociaţie să funcţioneze şi că, din nefericire, nici în acest exerciţiu financiar nu încape acest instrument de finanţare iar dacă va fi ceva, atunci nu va fi şi la nivelul regiunilor de dezvoltare. Ca metodă de funcţionare, Ion Lungu este de părere că ar fi fost cel mai corect ca acest instrument – Investiţii Teritoriale Integrate, care se aplică în Delta Dunării, pe finanţarea începută în exerciţiul financiar multianual 2014-2020 – să fie valabil alte câteva zone din ţară care au potenţial similar. „Cât nu se lucrează cu acest instrument, este destul de delicat să poţi promova proiecte (prin Asociaţia Moldova se Dezvoltă – n.r.)”, a spus Ion Lungu.

