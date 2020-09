Asociația ACVO a donat 190 de ghiozdane pline cu rechizite la început de an școlar

Elevii claselor 0-IV de la Școala Gimnazială ”Ion Hăulică” Ipatele și de la Școala Gimnazială Sirețel, structurile Humosu și Berezlogi, au avut parte la începutul anului școlar de o surpriză frumoasă: fiecare copil a găsit pe bancă un ghiozdănel echipat cu rechizite, de la penare, caiete și pixuri, la aquarele, blocuri de desen și lipici. Cei 86 de copii din Ipatele și cadrele didactice au primit din partea Asociației ACVO și câte un set de măști de protecție.

”Gestul asociației este de mare ajutor pentru elevii noștri, pentru că provin din familii care nu își permit să le cumpere tot ce au nevoie pentru începutul anului școlar. Sunt copii silitori, cu drag de carte, cu dorința de a învăța și de a evolua, iar pentru ei orice ajutor este bine-venit”, a spus Viorica Mihăilescu, învățătoare la Școala Gimnazială ”Ion Hăulescu” Ipatele.

”Mare bucurie pentru elevii noștri când au văzut ce îi așteaptă în clase. Și în comuna noastră sunt foarte mulți părinți care nu au posibilitatea de a umple ghiozdanele copiiilor cu rechizite, iar alții fac eforturi uriașe doar pentru a cumpăra câteva caiete”, a spus prof. Mihai Cojocaru, Directorul Școlii Gimnaziale Sirețel.

Este a treilea an în care ACVO donează rechizite copiilor mai puțin norocoși din județ. În primii doi ani de la înființarea asociației, echipa a mers la școala din Șcheia, unde a donat rechizite pentru toți școlarii și jucării pentru micuții de la grădiniță, iar anul trecut a dotat cu mobilier școlar două clase ale Școlii Șcheia.

”Ne dorim un viitor mai bun pentru fiecare copil, iar acesta este posibil doar prin educație, printr-o școală care oferă șanse egale tuturor și prin sprijinul celor care provin din medii defavorizate. Noi facem asta în fiecare an de când existăm, convinși că un simplu gest poate schimba soarta unui copil. Spre deosebire de anii anteriori, nu am putut fi prezenți atunci când elevii au deschis ghiozdanele, dar am primit imagini de la cadrele didactice și am văzut bucurie pe chipurile lor. Le urăm copiilor, părinților și profesorilor puterea de a trece prin această perioadă dificilă”, a precizat Cristina Munteanu, Directorul Executiv al Asociației ACVO.

Despre Asociația ACVO

Asociația ACVO a fost înființată de către compania ApaVital, la începutul anului 2018, pentru a da viață proiectelor sale de responsabilitate socială și de implicare în comunitate. Câteva dintre temele importante din agenda pe care asociația și-a propus-o sunt dezvoltarea urbană, protecția sustenabilă a mediului, spiritul civic și spiritul de colaborare între oameni, evoluția personală și autocunoașterea.