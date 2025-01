Tudorel Toader, candidat la președinție din partea unei facțiuni AUR? Comentariile fostului rector pentru ZdI

Potrivit unor surse politice, un grup din AUR, în frunte cu Claudiu Târziu, ar sprijini, deocamdată neoficial, această candidatură.

Într-un stil deja caracteristic, fostul ministru al Justiției în regimul Dragnea a scris mai multe postări pe Facebook pe care ulterior le-a șters.

„Apreciez propunerea lui Daniel Funeriu: fiecare candidat la prezidențiale să arate ce a făcut pentru binele public, pentru România! PS: acest mesaj va fi șters la orele 21.00”, a scris Toader la 27 decembrie, potrivit defapt.ro.

Duminică seară, un alt mesaj pe Facebook, care urma să fie șters, prezenta o captură de ecran dion care reieșea că numele cel mai frecvent căutate în aceste zile sunt cele ale lui Tudorel Toader, Călin Georgescu și Crin Antonescu.

Ce spune fostul rector Tudorel Toader?

,,Nu am de adăugat nimic față de ce am răspuns colegilor care m-au întrebat deja. Am primit și primesc tot mai multe sugestii de a candida. Nu am spus nimănui «Da», nu am spus nimănui «Nu». Toate la vremea lor, nu aș vrea să nuanțez altceva, rămân în limita acelei declarații”, a declarat marți dimineață Tudorel Toader pentru Ziarul de Iași.

