Atacantul african Habibou trăieşte un adevărat coşmar de când a venit la Iaşi

Atacantul african in varsta de 33 de ani a acceptat sa vina in Romania la insistentele Luanei Rednic, fiica antrenorului de la Poli. Intr-un interviu acordat in exclusivitate pentru www.sport.ro, Habibou povesteste drama prin care a trecut la Iasi in lunile pe care le-a petrecut la club.

"E ceva special pentru ca nu cunosteam clubul, in Romania am mai jucat la Steaua, unde am iubit suporterii si tot ce a fost acolo. Cand a fost sa vin la Iasi, fiica antrenorului, Luana, m-a contactat si mi-a zis ca clubul tatalui ei ma vrea, iar tatal ei va miza pe mine. Mi-a spus ca voi juca pentru ca am avut o accidentare si am decis sa vin pentru ca Mircea Rednic e o persoana pe care o apreciez. In ciuda situatiei de acum, tot il apreciez, asta e fotbalul, am acceptat sa vin aici, am facut sacrificii financiare sa vin aici, pentru ca pasiunea mea e fotbalul. Imi place sa ajut jucatorii mai tineri sa creasca, iar daca ii intrebi pe toti de mine, vor spune "Habib? Ireprosabil!" Am dat totul la antrenamente, iar Rednic a fost incantat ca am venit si mi-a spus ca ma va titulariza, ca voi juca, iar eu i-am multumit pentru ca de asta aveam nevoie", a spus Habibou pentru www.sport.ro.

Promisiunile familiei Rednic nu s-au transformat in realitate. Habibou a fost tinut la Iasi dupa declararea starii de urgenta si a ramas in apartamentul colegului Serban. Fotbalistul n-a primit niciun salariu! "Am jucat in primul meci, am jucat 45 de minute cu Sepsi, fara ritm, dar a fost important pentru mine. Apoi am jucat doar 10 minute, 7 minute si a venit pandemia de COVID. Am ramas aici, la Iasi, desi am vrut sa merg acasa. Mi s-a spus ca totul e inchis, desi coechipierii mei din Olanda au plecat acasa. Eu am ramas aici, in Iasi. Am ramas singur, in apartamentul unui coleg, Serban, care m-a lasat sa stau aici pentru ca plecase acasa. In fiecare zi am muncit sa fiu gata pentru reluarea campionatului. Cand s-a reluat campionatul, am semnat din nou o prelungire pe o luna, i-am trimis contractul Luanei, o prelungire pe o luna, pana la 1 august. Cand am venit, nu le-am cerut banii, i-am pasuit pentru ca stiu ca toata lumea are probleme cu pandemia, dar.... februarie, martie, mai, iunie, iulie... nu am primit niciun ban. Avocatul meu le-a trimis o instiintare si le-am spus ca nu voi mai juca gratis, am si eu o familie, am facut sacrificii, e dificil pentru club, dar e dificil si pentru jucatori", spune Habibou. Fostul stelist, trecut si pe la Rennes, Lens, Leeds sau Gent, se simte mintit de club. In situatia lui sunt si alti jucatori. Fotbalistii lui Poli s-au imprumutat cu bani de al Habibou.

"Niciun jucator nu si-a primit salariul, sunt unii care chiar mi-au cerut mie bani si asta m-a atins pentru ca nu e nimic normal, un club profesionist precum Poli Iasi nu trebuie sa se comporte asa. Oamenii astia au familii, nu vor sa se joace cu viata lor, au si ei rate de platit, au copii, trebuie sa manance. Daca nu sunt platiti de 3 luni, cum vor manca acei copii? Tot ce imi spuneau e ca vom primi salariile saptamana viitoare... saptamana viitoare, Habib, saptamana viitoare, asteptam decizia guvernului. Sunt inteligent, nu ma insulta... prefer sa fii corect cu mine, sa nu ma minti!", dezvaluie jucatorul.

Situatia sa contractuala il tine blocat la Iasi: "Cand am avut prima negociere, mi s-a spus ca angajamentul meu va fi de pe 15 februarie pana pe 15 iunie... Cand am ajuns la Iasi, dupa testele medicale, am semnat un contract de pe 15 februarie pana pe 30 iunie. Am ajuns in iulie, am semnat inca un contract de pe 1 iulie pana pe 1 august, dar pentru ca sunt probleme nu a fost inregistrat la Liga. Te joci cu viata oamenilor, cu familiile oamenilor, va jucati cu ce pune un jucator pe masa. Cand am semnat primul contract, a fost inainte sa vin. Al doilea contract, pana la 30 iunie, a fost inregistrat, iar al treilea contract pe care l-au publicat si ei pe Instagram pe contul oficial, au spus ca nu a fost inregistrat, au spus ca trebuie sa vada care e situatia, ca salariul meu e prea mare, iar clubul nu are bani. Am vorbit cu ei pentru a gasi o solutie... eu am venit aici sa joc fotbal, m-am antrenat, mi s-a spus sa nu ma mai antrenez. dar eu am jucat la cluburi mari si nu am mai intalnit niciodata aceasta situatie. Niciodata nu am vazut asa ceva, la Steaua cand am jucat nu a existat aceasta situatie". Habibou a fost interzis la prima echipa a lui Poli, fara sa primeasca vrea explicatie. A fost anuntat ca nu se poate antrena alaturi de restul colegilor.

"Mi s-a spus ca nu pot sa ma antrenez, iar cand am venit la baza lucrurile mele, echipamentul meu, nu mai erau acolo. jucatorii ma intrebau ce se intampla, erau si ei surprinsi de lucrurile astea. Cand am mers la antrenament, Toni, directorul clubului, mi-a spus ca nu am ce cauta la antrenament. Mi-a zis ca eu trebuie sa vin la ora 14:45 pentru antrenament, pentru ca avocatul meu le-a trimis o scrisoare prin care cerea sa ma antrenez cu echipa, sa imi respecte contractul. Eu i-am spus ca daca Habibou nu e sub contract, faceti o hartie oficiala, voi, Poli Iasi, prin care sa spuneti ca jucatorul nu mai e sub contract", se plange Habib.

Vestiar pentru Habibou a devenit camera pentru de testare anti-doping a stadionului din Iasi. Jucatorul a fost anuntat ca trebuie sa plece si din hotelul unde e cazat!

"In continuare, nu pot sa ma antrenez. Mi s-a dat o cheie, mi s-a spus ca nu pot sa ii vad pe ceilalti jucatori, iar asta m-a facut sa rad pentru ca nu e moral. Acum ma duc in sala de forta si ma antrenez singur. Cand termin, vestiarul meu este vestiarul unde se face controlul doping. Ma spal, ma aranjez, iar Toni vine si ma duce la hotel. Cineva din club mi-a transmis un mesaj: Habib, s-a terminat vacanta, trebuie sa eliberezi camera de hotel. I-am spus sa faca o hartie oficiala, pentru ca inca sunt sub contract. Iar doamna de la receptie, care e sotia lui Toni, a venit la mine si mi-a spus: Habib, domnul Paraschiv a spus ca trebuie sa eliberezi camera. I-am raspuns ca daca avocatul meu confirma asta, voi pleca", dezvaluie Habibou.

Jucatorul cere sa i se faca dreptate si sa i se dea un act oficial prin care Poli ii comunica decizia de reziliere a contractului. "Se spune ca Habibou are multi bani, dar aici nu e vorba de bani, e vorba de munca. Trebuie respectat omul, fotbalul, iar ce se intampla aici, cu alti jucatori, nu e normal pentru ca e un club profesionist care trateaza asa jucatorii. e inacceptabil. Jucatorii vin si dispar... antrenorul ba e aici, ba nu e. Rednic e un om pe care il admir si il respect, dar el e omul care m-a chemat aici si mi-a promis ca o sa joc, iar apoi nu si-a respectat promisiunea. E alegerea lui, i-o respect. Nu joc, dar lasa-ma sa ma antrenez si apoi lasa-ma sa plec, ne strangem mana, ca niste barbati, si plec", incheiat Habibou.

