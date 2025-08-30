Atacantul senegalez Nicolas Jackson va fi împrumutat de Chelsea la Bayern Munchen
Atacantul senegalez Nicolas Jackson (24 ani) ar putea pleca de la Chelsea şi să se alăture clubului Bayern Munchen înainte de sfârşitul perioadei de transferuri, scrie news.ro.
Potrivit Sky Sports, s-a ajuns la un acord cu Chelsea pentru un împrumut cu plată al atacantului central în valoare de 15 milioane de euro – un record în Bundesliga -, însoţit de o opţiune de cumpărare de aproximativ 65 de milioane de euro şi o clauză de revânzare.
Ajuns la Chelsea în vara anului 2023, Jackson a semnat iniţial un contract pe opt ani, pe care l-a prelungit cu două sezoane în septembrie 2024, rămânând astfel legat de club până în 2033.
În două sezoane petrecute la Londra, marcate de câştigarea Conference League şi a Cupei Mondiale a Cluburilor (2025), atacantul născut în Banjul (Gambia) s-a impus ca unul dintre liderii echipei Chelsea, marcând 24 de goluri şi oferind 10 pase decisive în 65 de meciuri din Premier League.
Chelsea, care a încasat deja aproape 280 de milioane de euro din vânzarea jucătorilor săi în timpul perioadei de transferuri, şi-a întărit atacul cu sosirea lui Joao Pedro şi Liam Delap la începutul verii.
