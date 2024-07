Atacantul uruguayan Darwin Nunez s-a luat la bătaie cu suporterii columbieni/VIDEO

După fluierul final, au izbucnit încăierări între cele două echipe la centrul terenului, înainte de a se extinde în tribune cu bătăi între suporterii celor două echipe.

Mai mulţi jucători uruguayeni, printre care Darwin Núñez, Ronald Araújo şi José María Giménez, s-au îndreptat spre tribune pentru a se lupta cu fanii columbieni.

Uruguay players have entered the stands and a fight has broken out between fans and players pic.twitter.com/XRbte2ibiy

— FOX Soccer (@FOXSoccer) July 11, 2024