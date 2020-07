Atalanta a zdrobit-o pe Brescia şi a urcat pe locul secund în Serie A

Internaţionalul croat Mario Pasalic a reuşit o triplă pentru Atalanta, în minutele 2, 55 şi 58, celelalte goluri fiind marcate de Marten de Roon (25), Ruslan Malinovski (28) şi Duvan Zapata (30) pentru învingători, respectiv Ernesto Torregrossa (8) şi Nikolas Spalek (83).

Graţie acestui succes, Atalanta a urcat provizoriu pe locul secund în clasament, distanţându-se la două puncte de Inter Milano şi Lazio Roma, contracandidatele sale la un loc pe podium. Lombarzii sunt ca şi calificaţi în viitoarea ediţie a Ligii Campionilor, în condiţiile în care au un avans de 16 puncte faţă de ocupanta poziţiei a cincea, AS Roma.

În acest sezon, Atalanta a acces în premieră în sferturile de finală din Champions League, la prima sa participare în cea mai importantă competiţie continentală intercluburi, urmând să înfrunte campioana en titre a Franţei, Paris Saint-Germain, pe 12 august.

Miercuri se dispută partidele Bologna - Napoli, Sampdoria - Cagliari, AC Milan - Parma, Sassuolo - Juventus, AS Roma - Hellas Verona, Udinese - Lazio Roma şi Lecce Fiorentina, în timp ce joi sunt programate meciurile Torino FC - Genoa şi SPAL Ferrara - Inter Milano. Clasament: 1. Juventus, 76 puncte, 2 Atalanta, 70 puncte, 3. Inter Milano, 68 puncte (+34), 4. Lazio Roma, 68 puncte (+33), 5. AS Roma, 54 puncte etc.