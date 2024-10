Atentat la identitate

Prin anii 90, apăruse pe la noi, sau mai corect spus atunci a ajuns pe la mine, una din cărțile lui Dale Carnegie „Cum să câștigi prieteni și să influențezi oamenii”. Cartea era o revelație pentru mulți, se pare că peste 30 de milioane de exemplare ar fi fost vândute în întreaga lume, ceea ce o face, de fapt, una dintre cele mai bine vândute cărți din toate timpurile.

Publicul nu era încă familiarizat cu stilul american de psihologie pe care unii l-au numit fast-food, în care cititorul obișnuit încetează, după ce parcurge cele 100 de pagini, să gândească în felul în care o făcea și se transformă instantaneu în alt personaj. Mesajul general era acela că nu este deloc dificil să te schimbi și oricine o poate face dacă are puțină bunăvoință. Iar ceea ce a atras în special cititorii a fost titlul, captivant, interesat dintr-un punct de vedere, acela că după ce citești cartea, dacă te ții de tehnicile prezentate, vei fi capabil să influențezi oamenii din jur.

O vreme, tot prin anii 90, când tarabele cu cărți erau invadate de scrierile Sandrei Brown, era la modă „Cum să devii o femeie sexy”. Nu îmi amintesc cine a scris-o, fiindcă nu am citit-o, recunosc, din suspiciune, aș zice, aceea că autorul american al cărții, mă gândeam eu, era posibil să nici nu fi existat. Ce vreau să spun? Multe din editurile de atunci, ieșite ca ciupercile după ploaie, scoteau pe piață diverse titluri care captivau cititorul, însă lucrările nu erau ceea ce așteptai să fie, adică scrise de acel autor. Legea dreptului de autor nu era bine definită, așa că fiecare editură nu risca atunci când scotea pe piața diverse cărți „contrafăcute”. Un prieten, cu mult talent literar, un traducător celebru, care colabora cu o astfel de editură era întruchiparea în Iași a Sandrei Brown, și lunar, avea obligația de a scrie unul-două romane de dragoste ale căror subiecte erau inspirate de pe unde se nimerea. Și-a făcut, la rândul lui, o echipă de colaboratori, dornici de câștig, cu care punea cartea la cale la câte un „breefing” la cârciuma Boema. Probabil ca el erau mulți care procedau în acest mod. Astfel, omul se inspira din serialul TV „Sclava Isaura” și un alt serial pe atunci în vogă, „Și bogații plâng”. Cum titlul de care pomeneam nu părea de încredere, iar de NLP nu auzisem ca să fiu atât de interesată, iar cu stima de sine stăteam bine dat fiind tinerețea, nu m-am înghesuit să-mi procur cartea. În schimb și-a cumpărat-o amica mea, dornică să dea lovitura în fața iubitului ei. După două săptămâni, mi-a telefonat. Aveai dreptate, nici nu mai știi ce cumperi! Am pus și eu în aplicare un sfat din cartea aia, am vrut să văd dacă funcționează! Și? m-am arătat eu curioasă. Te-ai transformat în femeia irezistibilă? A izbucnit în râs. Ei…, exact sfatul ăla cu lenjeria intimă… Nu știam despre ce e vorba, așa că am cerut explicații. Cică să-ți scoți lenjeria intimă când mergi cu soțul la masă, în oraș, și apoi să-i spui „Ah, am uitat să-mi pun chiloții!” Asta îi va stârni entuziasmul… Știi ce mi-a spus? Ești chiar inconștientă, femeie, e frig afară! Asta ne mai trebuie, să mergem pe la medici! Pe bune, tu chiar n-ai cap!

Dar mă abat de la subiect. „Rețetele” lui Carnegie erau provocatoare și destul de corecte. Dar puțini oameni au lucrat după ele, așa cum trebuie, orice minune ține trei zile, așa că nu am mai auzit pe nimeni după aceea vorbind despre ea. Principala problemă cu rețetele lui Carnegie este aceeași ca și cu practicile precum NLP, combină tehnici destul de funcționale, care, totuși, nu funcționează pentru toată lumea. În acea perioadă, au apărut imediat dornicii să practice tehnicile de manipulare descrise de Dale Carnegie asupra cunoscuților lor și altora. În loc de prieteni, au câștigat respingerea completă a acestora. Ceea ce este destul de logic. Ați putea scrie un manual de instruire privind baletul și chiar puteți convinge cititorii neexperimentați că baletul este ușor de practicat. Am vinde cartea, doritori ar fi, dar la proba practică, de balet, acei doritori ar claca. Pentru că fără o bază, pregătire îndelungată și mulți ani de muncă și studiu, rezultatul nu ar stârni decât râsete. Toate practicile, precum NLP, hipnoză, dezvoltare personală, ca și și rețetele lui Dale, nu funcționează pentru cei mai mulți, din două motive importante. În ciuda simplității aparente, tehnicile descrise sunt foarte complexe și greu de implementat fără un îndrumător avizat. E ca în balet, deci. Balerina sare în mijlocul scenei, face o piruietă și flutură cu brațele. Ce e așa de complicat în asta? Dar dacă te hotărăști să imiți tu însuți o balerină nu va fi deloc simplu. Aceleași încercări de a manipula interlocutorul efectuate de o persoană fără o pregătire, în loc de simpatie, provoacă o respingere ascuțită a adversarului. Al doilea motiv este că asemenea cărți vorbesc la modul general, nu țin cont deloc de caracteristicile individuale ale cititorului. Ceea ce este disponibil pentru Ionuț, nu va funcționa pentru Gheorghiță. Vedeți un introvertit care după ce va studia cartea lui Carnegie, va fi înconjurat de zeci de prieteni cu care va pleca hălăulind pe străzi, la bere? Poate e posibil, dar a doua zi se va trezi tot un introvertit, poate chiar și mai introvertit.

Cum putem totuși influența oamenii? Știu că asta vor să audă mai mulți, aș vrea să-l determin pe Y să facă ceva deosebit pentru mine, pe șef să-mi mărească salariul, pe iubi să mă dorească mai mult, pe vecin să-mi ofere locul lui de parcare. Se poate? Să zicem că da, dar rețetele nu-s deloc… „ortodoxe”. Veți vedea de ce…

Una dintre cele mai comune și mai eficiente tehnici de manipulare este vinovăția. Esența sa este destul de simplă – trebuie să te prezinți ca o victimă nefericită și, dacă este posibil, să convingi o altă persoană, de obicei apropiată, că ea este vinovată pentru asta, că din cauza ei suferi, astfel să vrea să se corecteze și să-și ispășească vinovăția. Dacă această persoană crede că este cu adevărat vinovată, atunci cel mai probabil acest lucru îi va provoca un sentiment de disconfort și va începe să se condamne și să se pedepsească pentru asta. Acesta este ceea ce caută manipulatorul – să slăbească reacțiile defensive ale victimei. Când o persoană este deprimată pentru că a făcut o altă persoană să sufere, poate fi convinsă ușor să facă ceva care se presupune că îi va permite să-și repare vinovăția. Adică, va fi la cheremul celuilalt care așteaptă să fie împăcat. Cum să te protejezi de această manipulare, veți putea întreba? Trebuie să înțelegem un lucru simplu – fiecare este responsabil pentru el în această viață. Pentru eșecurile, neputința, neîmplinirile, viața pe care o duce. Am mai spus-o și în alte articole. Nu contează cine caută să-ți influențeze sentimentele de vinovăție, dacă stai bine să te gândești, nu datorezi nimănui nimic o viață. Datorezi doar atunci când tu dorești să datorezi și cauți asta cu orice preț. Mai exact, decizi singur cum trăiești, pe cine iubești, pe cine respecți, și pentru ce ești pregătit. Nu te poți simți vinovat că, într-o seară în care ai dorit să stai în pat, să citești și să asculți Aznavour, prietena ta s-a supărat pe tine și nu ți-a mai vorbit ani buni că nu ai ieșit cu ea în club să bei tequilla. Faptul că nu mai dorește să fii în preajma ei are un alt motiv. Nu te poți simți vinovată că în copilărie i-ai administrat fetei tale la 3 ani vitamine, iar ea azi, la 25 de ani, te acuză că cele 130 de kilograme le are din vina ta și nu din vina faptului că mănâncă nesăbuit și bea câte două peturi de Cola pe zi. Un client mi-a spus că în casă nu mai are nici un cuvânt de spus, e umilit permanent, soția îl acuză sistematic de vreo 20 de ani că din cauza căsătoriei lor timpurii, ea nu a urmat o facultate. Facultate putea face oricând, la drept vorbind, niciodată nu e prea târziu, sunt persoane care studiază toată viața având familie, copii, responsabilități diverse. Problema lor de cuplu e alta, firește. Cam așa funcționează mecanismul.

Furia are ca scop să sperie victima și să o forțeze să facă concesii. Oamenii furioși atacă, critică, învinuiesc și umilesc victimele, făcându-le să se simtă inconfortabil. Iar oamenii, pentru a recăpăta acest confort, preferă adesea să cedeze. Dar cel mai adesea, manipulatorul nu atacă în mod deschis victima, nu doboară furia asupra ei, ci indică doar o amenințare sau alte posibilități de manifestare a agresiunii sale. Trucul este să-i faci pe oameni să înțeleagă că este mai bine să nu-l înfurii pe manipulator, altfel va fi rău. Manipulatorul folosește mânia și controlează complet starea celuilalt. Manipulatorul blufează, sugerând victimei indirecte că este capabil să-i facă rău, atunci când în realitate nu există nimic în spatele furiei, cu excepția emoțiilor.

Lingușirea este o altă tehnică de manipulare, poate cea mai prezentă în societate. Cu toții avem nevoie de recunoaștere și de aceea, atunci când suntem lăudați, devenim mai blânzi, mai umani, cum ne place să spunem. Ei bine, în această stare de atenuare, o persoană este mai susceptibilă la sugestie și este capabilă să facă mult din ceea ce lingușitorul îi cere să facă. Din nefericire, mulți oameni îi lasă pe lingușitori să se apropie de ei, și nu pe cei care le spun adevărul. Puțini oameni au nevoie de adevăr. Adevărul, spunem mereu, doare. „Arăți grozav!”, „Această coafură ți se potrivește foarte bine!”, „Ca întotdeauna, foarte gustos și bine aranjat pe platou” – toate acestea sunt exemple de complimente deschise și directe. „Nu vă faceți griji, vom reuși să facem lucrarea. Îmi este foarte ușor să lucrez cu dumneavoastră, sunteți un om instruit” – nu vorbesc direct despre persoană, ci vorbesc despre lucrul cu ea. Dar dacă este ușor să lucrezi cu o persoană, asta vorbește și despre persoană, e deșteaptă, are multe cunoștinte, știe să facă echipă, ai ce învăța de la el. „Fără tine nu aș fi reușit să am atâta succes, ești o binecuvântare!” arată recunoștința sinceră față de o persoană care ți-a întins o mână de ajutor într-un moment, poate, dificil din existență. Dar acestea sunt complimente. Iar noi vorbim aici despre lingușire și trebuie să facem diferența.

Majoritatea oamenilor sunt dezgustați de lingușire. Merită clarificat aici: sunt dezgustați de ideea de a linguși pe cineva. Din punctul de vedere psihologic, totul este logic. O persoană care măgulește pe alta, înălțând-o în slăvi, fără să aibă calități care să justifice măgulirea, se înjosește pe sine. Linguşirea a fost întotdeauna şi rămâne unul dintre cele mai eficiente instrumente de influenţare a oamenilor. Este folosită peste tot – la serviciu, în afaceri, în familie, atunci când comunici cu diverși cunoscuți. În ciuda acestui fapt, oamenilor, de regulă, nu le place să admită că lingușirea îi influențează, că cedează și devin victima ei. Acest lucru este de înțeles, nimeni nu vrea să se simtă slab, iar a fi susceptibil la lingușire este tocmai o manifestare a slăbiciunii.

Probabil știți că oamenii doresc ca ceilați să gândească la fel și chiar mai bine despre ei. Prin urmare, ei iubesc atunci când sunt lăudați, când unele dintre calitățile lor sunt lăudate, când se disting de alții. Le dă încredere, le crește stima de sine, inspiră, calmează, ajută să facă față dispozițiilor depresive și așa mai departe. Astfel, atunci când flatăm o persoană, îi spunem în esență ce crede sau vrea să gândească despre sine. Și vrea să gândească așa pentru că este important pentru el să fie semnificativ. Și a fi semnificativ înseamnă a fi apreciat de oameni și a fi la cerere, ceea ce la rândul său permite unei persoane să conteze pe acceptarea societății și pe ajutorul altor oameni. Linguşirea confirmă că o persoană este mulţumită şi că este o figură importantă în societate. Tu și cu mine trăim într-o lume care nu este întotdeauna prietenoasă cu noi. Mulți dintre noi trăiesc înconjurați de oameni cărora nu le pasă deloc de noi și nu vor primi o vorbă bună de la ei. Dar pentru un sentiment de apartenență socială, recunoașterea din partea altora este foarte importantă. Este destul de evident că mai devreme sau mai târziu, dacă lingușirea continuă, te vei plictisi de asta și nu vei mai percepe laudele altora ca pe niște aprecieri pe care le meriți din plin. Adică un stil de viață în care te simți ca buricul pământului te va face, practic, complet indiferent la lingușiri. Pur și simplu, începi să o consideri asta ca fiind o normă.

Oamenii s-ar putea să-ți spună că lingușirea nu funcționează asupra lor, dar totuși îi vor trata foarte bine pe lingușitori. Prin urmare, lingușirea este un fel de scară pentru un carierist. În aproape orice sistem ierarhic, pentru o carieră de succes, oamenii, din păcate, trebuie să-și flateze superiorii. Nimeni nu are nevoie de onestitate și deschidere – multora dintre șefi le place să fie ascultați, să fie slujiți cu credință și să fii de acord în toate cele spuse de ei. Ei bine, de multe ori fenomenul se propagă. Acei oameni care s-au ridicat de jos și au câștigat o anumită putere, oportunități, autoritate – au trecut prin toate cercurile iadului – au suferit atât de mult, slujindu-și superiorii, au nevoie, la rândul lor, de compensare pentru prejudiciul psihologic care le-a fost cauzat în tot acest timp. Prin urmare, au nevoie de aceia care îi vor încuraja în același mod în care ei i-au îndulcit cândva pe superiorii lor. De aceea, lingușirea este o artă subtilă care deschide orice ușă pentru o persoană, dar nu mulți o stăpânesc. Repet, este una dintre cele mai importante metode de manipulare. Și cea mai dizgrațioasă.

Acestea nu-s tehnici, ci mai degrabă atentate la identitate. Deci, atenție!

Cristina Danilov este psiholog și scriitor

