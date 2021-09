Atenţie, cade tencuiala!

Dorin Chirtoacă şi Ion Ceban, ultimii primari de Chişinău cu mandate validate electoral, s-au dovedit a fi de-a lungul timpului mari maeştri în două privinţe: în primii doi ani de mandat au dat cu voluptate vina pe „alţii” pentru că lucrurile nu funcţionează aşa cum trebuie în oraş („alţii” însemnând foştii primari, consilierii locali, guvernarea în exerciţiu ori chiar preşedintele ţării) după care, odată ajunşi la jumătatea mandatului, s-au perfecţionat în autovictimizare, acuzând şi avertizând că ar fi urmăriţi, persecutaţi şi nedreptăţiţi.

Una dintre cele mai mari cumpene din viaţa de zi cu zi a chişinăuienilor o reprezintă zilele ploioase. Spre deosebire de conducătorul Pompeiului (care rezolvase această problemă încă de acum 2000 de ani), nici Chirtoacă şi nici Ceban nu au fost în stare să-i dea de capăt sistemului de canalizare nefuncţional care transformă Chişinăul într-o replică a lacului Baikal după orice ploaie puţin mai serioasă. Dacă ai pantofi noi şi vrei să traversezi strada fără a-i nenoroci iremediabil în şuvoaiele care se scurg după ploaie, este posibil să fii nevoit să faci câteva sute de metri până poţi găsi un colţ uscat pe care să poţi ţopăi ca o capră neagră pentru a ajunge cât de cât uscat pe trotuarul (malul) celălalt.

A doua mare problemă a chişinăuienilor o reprezintă traficul rutier supraaglomerat, aici fostul primar Chirtoacă fiind puţin mai norocos: numărul de maşini care erau în 2007 pe drumurile din Chişinău era sensibil mai mic decât cel de astăzi. În primii săi doi ani de mandat, Ion Ceban - actualul edil al Chişinăului - a primit sute de demersuri de la Poliţia Chişinău cu propuneri de reorganizare a transportului şi de fluidizare a circulaţiei, toate rămase fără niciun efect, Primăria Chişinăului ignorând în totalitate ajutorul oferit. În această vară, odată cu implicarea noii guvernări (şi, implicit, şi a noii conduceri a Poliţiei Chişinăului), Ion Ceban a intuit că trebuie să înceapă să îşi apere (ne)reuşitele, aşa că în ajunul deschiderii anului şcolar a ieşit public aruncând responsabilitatea haosului din traficul din Capitală către Poliţie, exact instituţia care a încercat (fără folos) în nenumărate rânduri să îl ajute. Manipularea şi eschivarea de la responsabilitatea administrativă au migrat astfel, pe nesimţite, de la liberalul Dorin Chirtoacă la socialistul Ion Ceban.

Şi tot ca fostul primar Chirtoacă, actualul edil Ceban - în lipsă de proiecte şi realizări - încearcă o deturnare emoţională a opţiunilor electorale, ajungându-se astăzi în situaţia ca primarul socialiştilor lui Igor Dodon să-şi declare dragostea pentru limba română (şi nu „moldovenească”, aşa cum susţin colegii săi de partid) şi „deschiderea” pentru proiecte în comun cu Uniunea Europeană. Ca să nu se mai plictisească prin ambuteiajele din Chişinău, primarul Ion Ceban a început să viziteze din ce în ce mai des primării şi consilii judeţene din România. De la Bucureşti la Buzău, de la Cluj la Sibiu, primarul socialist al Chişinăului se iţeşte în tot felul de fotografii cu tricolorul românesc la gât alături de primari ori preşedinţi de Consilii Judeţene de pe la noi care nu îi cunosc în realitate adevărata sa agendă politică. De atâta dragoste „frăţească” este de mirare că încă nu l-am văzut pe primarul lui Igor Dodon şi pe la Iaşi alături de Mihai Chirică (alt primar patriot care pregătea Unirea alături de George Simion) invitat să patroneze evenimente culturale de amploare gen „Zilele Recoltei Editoriale” ori concertele lui André Rieu difuzate de pe DVD la Ateneul Popular, pardon, Naţional.

Dar pentru că doar fotografiile cu tricolor făcute în vizitele din România nu garantează că voturile vor intra automat în punga socialiştilor lui Dodon, Ion Ceban a trecut - după modelul Dorin Chirtoacă - la etapa a doua, cea a victimizării. Dacă fostul primar liberal dădea una, două, vina pe „mâna Moscovei” atunci când se dovedea a fi neputincios în faţa problemelor oraşului, actualul primar socialist joacă un pic mai fin: „În această săptămână am fost informat că sunt urmărit la fiecare pas. Se ocupă oameni serioşi şi structurile speciale pentru a face tot posibilul ca să mă murdărească. Nu am ce ascunde şi nu îmi este frică, chiar dacă vi se cere, stimaţi angajaţi din structurile de stat, să mă şantajaţi şi pregătiţi percheziţii la birou, la domiciliu. Eventual cu arestul meu pe câteva zile, luni sau chiar mai mult.” Imediat după declaraţiile primarului socialist, Procurorul general al Republicii Moldova a dezminţit afirmaţiile edilului: „Pot să vă spun că în procedura Procuraturii nu avem dosare penale în privinţa domnului primar şi, respectiv, nu am autorizat nicio investigaţie în privinţa lui”.

Strategia asta a autovictimizării, atât de des folosită, îmi aduce aminte de un coleg din perioada gimnaziului care la ora de engleză a tras - mă scuzaţi - un pârţ. Pentru că noi chicoteam din ce în ce mai tare, doamna profesoară s-a întors de la tablă, iar colegul cu pricina - care îşi ascunsese capul sub bancă, precum struţul - a strigat fără să îl întrebe nimeni ceva: „Nu eu!”.

Astăzi, după doi ani de zile de mandat ca Primar al Chişinăului, în faţa intrării în Primăria condusă de către socialistului Ion Ceban tronează un stâlp de care este atârnat un anunţ de avertizare pentru cetăţenii care vor să intre în instituţie pentru a-şi plăti taxele la timp: „Atenţie, cade tencuiala!” Şi cu asta cred că am spus totul.

Radu Popescu a fost consultant politic în Republica Moldova