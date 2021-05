Atenţie la căpuşe: au furat micii şi berile unor români ieşiţi la iarbă verde!

* În aceeaşi perioadă se respectă şi obiceiul "tocacilor" (cuvânt ciudat, care poate fi confundat cu altă panaramă): flăcăii se adună în cete la cimitir, unde păzesc o toacă, să n-o fure ceilalţi, şi bubuie din tunuri cu carbid. Pe fondul consumului din perioada sărbătorilor (nu la consumul de ouă şi pască ne referim), spiritele celor din Machitori s-au încins, iar vechile dispute dintre sătenii din deal şi cei din vale s-au reaprins; din păcate, ambele tabere au beneficiat de tunuri cu carbid, în care au fost băgate pietre pe măsura ţevilor groase. Obiceiul tocacilor, sub forma unui inedit duel de artilerie, a fost respectat până când li s-au terminat pietrele; din fericire, s-a încălzit şi sătenii nu sunt prea incomodaţi de lipsa geamurilor sau chiar a pereţilor.

* Alt obicei este cel al "grătăritului", pe care îl respectă mai toţi românii; în acest an ei respectă, în plus, şi distanţa socială, deci caută spaţii inedite şi întinse de făcut grătar. Cu cât un spaţiu e mai întins, cu atât şansele de a te alege cu căpuşe sunt mai mari; avem informaţii: * Sute de copii care s-au tăvălit, sprinţari, prin iarba verde, proaspătă şi grasă, s-au întors la părinţi, la grătare, mai grei cu măcar un kilogram fiecare, de la căpuşe. / * Un primar de localitate rurală chiar s-a lăudat că, după o săptămână de păscut, toate animalele sătenilor care l-au votat au prins şi ele mult în greutate. / * Tăticul unei fetiţe i-a spus că, de-acum, nu mai e nevoie să-i cumpere păpuşă Barbie, că are deja căpuşă în bărbie. / * Câţiva români ieşiţi cu familiile lor la iarbă verde s-au plâns că, într-o clipă de neatenţie, căpuşele le-au furat micii şi berile. Vom reveni!