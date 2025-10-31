Atenție la cumpărături: opium și antibiotic în exces! Produse foarte populare din majoritatea supermarketurilor ieșene, retrase de la raft de inspectori DSV

Autoritatea Națională Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a emis în luna octombrie mai multe alerte privind retragerea de pe piață a unor produse care pot fi periculoase pentru sănătatea populației, produse care s-au comercializat inclusiv în supermarketurile din Iași. Între acestea, cele mai multe alerte au fost emise pentru semințele de mac la care s-a constatat depășirea nivelului de alcaloizi de opium.

Cele mai recente avertizări au fost emise de ANSVSA în urmă cu două săptămâni și se referă la miere de tei Strop de Soare produsă de Apicola Costache și la Fasolea cu cârnați Maestro (350g). În avertizarea privind mierea de albine, de exemplu, se precizează că „măsura de retragere a produsului de pe piață și rechemarea acestuia de la consumator au fost declanșate de prezența cloramfenicolului în lotul de miere menționat”.

Cloramfenicolul este un antibiotic cu spectru larg, folosit în trecut pentru tratarea infecțiilor bacteriene la oameni și animale. Totuși, utilizarea sa a fost interzisă în apicultură și, în general, în creșterea animalelor destinate consumului uman, din cauza riscurilor grave asupra sănătății. Tocmai de aceea, prezența cloramfenicolului într-un lot de miere este o problemă serioasă de siguranță alimentară, pentru că această substanță este un antibiotic interzis în producția alimentară de origine animală în Uniunea Europeană.

Produsele cumpărate se pot returna

Cumpărătorii care au apucat să achiziționeze acest produs (în borcane de 500g, cu număr de lot 43825, și cu termenul de valabilitate: 15.09.2027) sunt sfătuiți să distrugă produsul sau să îl returneze la magazin, urmând să primească în schimb contravaloarea în lei, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.

În Iași, mierea Strop de Soare cu antibiotic (adică borcane din locul indicat în avertizare) ar fi putut fi cumpărată de clienții magazinelor Kaufland din cartiere Alexandru cel Bun, Păcurari, Galata, Nicolina, Tudor Vladimirescu sau Tătărași.

Tot pe 17 octombrie, ANSVSA a emis alerte și pentru produsul Fasole cu cârnați Maestro (350g), comercializat prin rețelele de magazine Profi și Carrefour.

„În urma notificării primite de la furnizorul CAROLI FOODS GROUP SRL am inițiat retragerea de la comercializare şi rechemarea de la client a produsului FASOLE CU CARNATI 350G MAESTRO, LOT 250919, TERMEN VALABILITATE 18.11.2025 ca urmare a unei reclamații primite de la un consumator cu privire la identificarea unui corp străin”, se arată în alerta venită de la Profi. În municipiul Iași, produsul s-a aflat pe rafturile a șapte magazine Profi (vezi aici care).

Cât despre Carrefour, potrivit anunțului acest produs s-a vândut în magazinul de pe strada Anastasie Panu, în Centrul Comercial Hala Centrală.

Cele mai multe alerte au fost emise însă în ultimele săptămâni pentru semințele de mac cu valori depășite la alcaloizii de opiu. Ba chiar „avand valori mult peste limitele legale admise”, așa cum a anunțat Metro Cash & Carry pentru mai multe loturi cu pungi de 1 kg de semințe de mac distribuite de Orlando Import – Export.

La scurt timp, Selgros a emis o atenționare pentru semințele cu mac de la același producător / distribuitor, dar cu ambalaj și gramaj diferit: Nutco semințe de mac 600G. Motivul a fost același: depășirea valorilor la alcaloizii de opium.

A urmat Profi, cu retragerea/rechemarea seminșelor de mac Orlando’s Maestro semințe de mac 50g și 250g. La rândul lor, Superco și Kaufland au emis atenționări. Superco pentru semințele de mac Orlando’s Maestro ambalate în pungi de 250g, iar Kaufland pentru Orlando’s Maestro semințe de mac 100g.

Unde găsiți informații suplimentare?

Semințele de mac cu alcaloizi de opium peste valorile legale au ajuns, practic, în toată țara, prin diverse magazine și în diverse ambalaje.

Semințele de mac sunt, în mod natural, sigure pentru consum, însă pot deveni problematice atunci când nu sunt suficient curățate înainte de procesare. Alcaloizii de opiu – precum morfina, codeina sau tebaina – nu se găsesc în semințele propriu-zise, ci în latexul care acoperă capsulele de mac. Dacă recoltarea se face din plante imature sau dacă semințele nu sunt spălate și uscate corespunzător, urmele acestor substanțe pot rămâne pe coajă și pot ajunge în alimentele finite.

Consumul unui produs care conține semințe de mac cu depășiri ale nivelurilor admise de alcaloizi poate provoca reacții temporare precum somnolență, amețeală, greață sau disconfort abdominal, iar în cazuri mai rare, respirație lentă ori tensiune arterială scăzută. Simptomele sunt de obicei trecătoare, însă pot fi mai accentuate la copii, vârstnici sau persoane cu afecțiuni respiratorii.

Pentru a preveni astfel de situații, Uniunea Europeană a introdus în 2022 limite maxime admise pentru conținutul de alcaloizi de opiu din semințele de mac și produsele care le conțin, iar producătorii sunt obligați să respecte proceduri stricte de curățare și control al loturilor. În momentul în care autoritățile sanitare constată depășiri, produsele sunt retrase imediat de la vânzare, iar consumatorii sunt sfătuiți să nu le mai consume.

Pentru mai multă precauție la cumpărături puteți consulta pe siteul ANSVSA lista cu produsele alimentare rechemate sau retrase de pe piață.

