Atenție lângă cine stai! Pacienții cu forme ușoare de COVID umblă cu autobuzul. Sunt focare ambulante

200 de noi infectări dintre care 116 sunt din municipiul Iaşi. Raportarea de ieri a Grupului de Comunicare Strategică menţine judeţul în topul unităţilor teritoriale administrative cu rata cea mai mare de infectare. GCS şi-a schimbat însă ieri strategia de comunicare, refuzând să mai ofere informaţii cu privire la coeficientul de infectări cumulate în ultimele 14 zile şi raportate la mia de locuitori. Medicii care lucrează însă în prima linie spun că deja suntem pe valul II al pandemiei şi enumeră problemele reţelei sanitare: supraglomerarea spitalelor şi a Serviciului de Ambulanţă, cadre medicale puţine şi epuizate şi proasta gestionare a pacienţilor asimptomatici şi cu forme uşoare care sunt izolaţi la domiciliu şi care, fie pot deveni victime, fie focare “ambulante" .

Avertisment: Cresc infectările! Cel mai important lucru acum este profilul pacientului

Trendul european în ceea ce priveşte evoluţia pandemiei este acelaşi şi pe plan naţional şi local, spun specialiştii din reţeaua sanitară ieşeană. Aparent, numărul de noi cazuri este mai mic doar în weekend, dar în condiţiile în care unităţile medicale implicate fac un număr mult mai mic de teste, respectiv, mai puţin de 50% din câte se fac într-o zi obişnuită de lucru din săptămână. “La noi, este ceea ce se vede în întreaga Europă, trendul va fi crescător în următoarea perioadă de timp, până când eventualele noi restricţii de care auzeam la nivelul autorităţilor îşi vor spune cuvântul, şi aceasta înseamnă o perioadă de 14-15 zile", a declarat prof.dr. Carmen Dorobăţ, managerul Spitalului de Boli Infecţioase Sfânta Parascheva Iaşi.

Medicii se aşteaptă la ceea ce este mai rău. Presiunea cea mai mare în acest moment este pe corpul medical. Toţi cei care luptă în linia întâi sunt atenţi la profilul pacientului COVID 19 şi eventualele schimbări ale acestuia. “Important, în toată această discuţie, este dacă procentul de populaţie care se va îmbolnăvi, va avea forme grave şi foarte grave sau va avea forme uşoare. Ştiu că pare un truism ceea ce spun acum, dar este foarte important să evaluaăm populaţia. Ceea ce este adevărat este faptul că măsurile de lockdown funcţionează probabil cel mai bine, dar nu pot fi aplicate la infinit. De aceea, eu cred că de aici încolo responsabilitatea aparţine cetăţenilor. Şi spun asta pentru că un pacient care are puţine boli sau chiar deloc poate face o formă uşoară de boală, dar poate transmite virusul în comunitate, pentru că există transmitere comunitară, iar acest virus poate ajunge la o persoană bolnavă. O persoană cu comorbidităţi şi în plus cu infecţia cu SARS COV 2 înseamnă presiune pe corpul medical. Deci aici trebuie să fim atenţi", a declarat Radu Crişan, şeful secţiei suport COVID de la Spitalul de Pneumoftiziologie.

Cozile pozitivilor de la Triaj, de neoprit. Sunt minimum 100 de oameni infectaţi pe zi, la evaluare

Pentru valul al II-lea, după cel de la începutul verii, medicii infecţionişti spun că si-au învăţat lecţia de “farmocologie", adică ştiu ce să aplice din ceea ce este prevăzut în protocolul de tratament dar şi unde aplică medicamentul şi când. “Din punct de vedere medical, nu mai este o necunoscută aşa cum era în perioada stării de urgenţă, când nu ştiam multe despre acest virus. Ca şi tratament avem aproape tot din ceea ce se aplică acum peste tot în lume", a subliniat Carmen Dorobăţ.

Există însă sincope invariabile în sistem, apărute o dată cu creşterea numărului de noi cazuri. În faţa Triajului de la Spitalul de Boli Infecţioase, zi de zi, sunt cozi interminabile de pacienţi, toţi pozitiv COVID 19, care aşteaptă evaluarea. Însă metodologia le spune să mai aştepte. “Cel puţin 100 de persoane se adresează zilnic la Triaj cu aceeaşi problemă. Din punct de vedere organizatoric, încercăm să îmbunătăţim activitatea, să flexibilizăm procedurile, astfel încât să dispară nemulţumirile. Nemulţumirile, în momentul de faţă, sunt în special legate de timpul de aşteptare al pacienţilor pozitivi, la Triaj, şi aici mă refer la cei care vor să meargă acasă. Stau în aşteptare pentru documente, dar vin Salvări după Salvări care aduc pacienţi simptomatici, cu probleme medicale, cu comorbidităţi şi care trebuie internaţi", a mai explicat Carmen Dorobăţ.

Pentru mulţi dintre ieşeni, sunetul ambulanţelor e ca un refren zilnic. Zilnic, la auzul ambulanţei, privirea oricărui ieşean caută întâi girofarul şi apoi se uită dacă sunt sau nu “cosmonauţii" înauntru, adică merg sau nu în misiune cei din echipaj. "Serviciul de Ambulanţă funcţionează, dar cu mult peste capacitatea sa. Sunt supraglomeraţi. De aceea, sperăm să gândim, să găsim împreună o soluţie. La fel şi Direcţia de Sănătate Publică, face apel către voluntari din mai multe domenii de activitate, medicină, psihologie, asistenţă socială sau sociologie, pentru a putea face faţă achetelor epidemiologice care sunt din ce în ce mai numeroase", a spus Vasile Cepoi, directorul DSP Iaşi. Nici în unităţile medicale ce îşi deschid porţile lucrurile nu stau mai bine. "Prima noastră temere este capacitatea corpului medical raportat la numărul de noi cazuri, un număr care devine o constantă crescătoare în ultimul timp. Nu e de nerezolvat, dar este o problemă. Suntem puţini, raportat la ceea ce ne aşteaptă, dacă aşa vor merge lucrurile", a adăugat Carmen Dorobăţ.

Despre izolaţi: Asimptomaticii sunt “o loterie". Nu ştii unde sunt şi nici dacă respectă regulile

Un alt semn de întrebare, dar şi de nelinişte în rândul cadrelor medicale ce apare în urcare pe cel de-al doilea val de epidemie este monitorizarea celor asimptomatici sau a celor cu forme uşoare. Ieri, ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a subliniat că aceştia vor fi monitorizaţi de medicii de familie, la domiciliu. La rândul lor, medicii de familie au spus că acest lucru nu se poate face cu mâinile goale, fără echipamente de protecţie şi fără transport sanitar protejat şi asigurat. În plus, sunt puşi în pericol şi pacienţii care suferă de alte boli decât COVID 19 şi care se află în evidenţa cabinetelor de familie. "Cei care sunt pozitivi vin la spital şi cu maşini personale, dar şi cu mijloace de transport în comun, şi tot aşa pleacă. O parte ajung şi cu ambulanţele care abia mai respiră, ca să spunem aşa, pentru că acest serviciu este folosit la epuizare. De ce este folosit la maxim? Pentru că, la fiecare pacient pozitiv externat, dar asimptomatic sau formă uşoară, trebuie făcut apel la o ambulanţă. Aşa este procedura", a spus Carmen Dorobăţ.

După fiecare transport al unui pacient asimptomatic la domiciliu urmează o oră de dezinfecţie pentru ambulanţa care l-a transportat. În cazul în care se deplasează cu maşina personală, teoretic, e acelaşi lucru. Dacă se întoarce acasă cu tramvaiul sau autobuzul, întrebarea nu mai are acelaşi răspuns. Teoretic şi practic, totul ţine de aglomeraţia din mijlocul de transport în comun. Dar asta nu e nimic, faţă de factorul de risc pe care pacientul îl prezintă. “Sunt mai multe probleme legate de pacienţii asimptomatici sau cei cu forme uşoare. Tratarea lor ţine de un fler profesional, în condiţiile în care nu avem nimic sigur în această boală. Oricând, aceşti pacienţi se pot agrava. În plus, monitorizarea lor la domiciliu, în ceea ce priveşte izolarea, este dificilă. Izolarea la domiciliu ţine de conştiinţa fiecăruia dintre ei, de gândirea lor, a familiei lor în general. În plus, în majoritate, de ei depinde transmiterea sau nu, pe linie comunitară, a virusului", a adăugat Carmen Dorobăţ.

