Atenţie mare, ieşeni care reveniţi în ţară: birocraţia vă poate ţine zile la rând închişi în casă!

Peter Klush este originar din Iaşi dar lucrează în Olanda, în Sitard, o localitate foarte aproape de graniţa cu Germania. A ales să îşi ia concediu în această perioadă pentru a petrece Sărbătorile alături de cei dragi. Pentru că ştia că în România Olanda se află pe lista ţărilor din zona galbenă a pandemiei, a decis să facă testul PCR chiar în ziua plecării.

Calvarul de la Aeroport şi decizia de carantinare „băgată pe gât”

„Am plecat din Olanda vinerea trecută. În ziua zborului însă, la ora 10 dimineaţa, mi-am făcut testul PCR. Patru ore mai târziu eram în avion spre ţară. Rezultatul testului a venit a doua zi, mi-a fost trimis pe e-mail, acesta fiind negativ”, a spus Peter Klush. Odată ajuns în ţară a început calvarul, încă de la Aeroport. „Ne-au ţinut două ore în frig, la -1 sau -2 grade câte erau, totul ca să completăm nişte formulare. Cei de la Poliţia de Forntieră se certau între ei în legătură cu un grup de studenţi din Republica Moldova, unii fiind de părere că studenţii trebuie carantinaţi, alţii nu. Pentur toate zborurile, la intrare, erau două liste: una cu cei care trebuiau să copleteze decizia de intrare în carantină, şi alţii pentru infirmarea carantinei. Se completează data, ora, numele, apoi te forţează de la spate să semnezi această decizie de carantină, un lucru care din punct de vedere juridic mi se pare ilegal. Am completat hârtia şi am lăsat-o acolo”, a mai spus Peter Klush.

„Mi se pare că stau ca fraierul în carantină. De patru zile, nimeni nu m-a sunat"

Chiar dacă, în decizia completată, ieşeanul a lăsat inclusiv numărul de telefon şi adresa de e-mail pentru a fi contactat, nimeni, nici de la Poliţia de Frontieră, nici de la DSP Iaşi, nu l-a întrebat pe bărbat de sănătate sau să-l verifice dacă respectă regulile carantinei. "Mie mi se pare că stau că fraierul în carantină de patru zile, pentru că nimeni nu m-a sunat. M-am decis să îmi mai fac un test. Mi-am făcut o programare la Praxis, la care am făcut un printscreen, unde se vede tot, ora, data la care urmează să fiu testat, respectiv vinerea aceasta. În e-mailul trimis la DSP, în care am cerut o suspendare a carantinei pentru un timp scurt, cât să îmi fac al doilea test, am precizat şi am ataşat rezultatul testului făcut în Olanda. Le-am trimis scrisoarea celor de la DSP şi care, ce să vezi, surpriză: mi-au cerut decizia de carantinare. Dar care decizie?, întreb. Pentru că eu doar o singură decizie am completat la Aeroport, pe care am lăsat-o acolo, la echipajul format din reprezentanţii Poliţiei de Frontieră şi ai DSP. Teoretic şi pratic, eu ar fi trebuit să figurez în baza lor de date de când am intrat în ţară, aşa cum este în zona Benelux, unde există o bază de date comună tuturor statelor din regiune”, a mai povestit Peter Klush.

Cum fentează românii poliţia de frontieră şi vama

Bărbatul a mai spus că nu mai ştie ce să creadă. El se consideră în legalitate, mai ales că a făcut testul cu câteva ore înainte de a ajunge în ţară şi nu se încadrează în niciun punct prevăzut de legislaţia română. “Cei care vin din Olanda, Austria şi Moldova trebuie să intre în carantină în următoarele condiţii: dacă în ultimele 48 de ore au avut un test negativ şi stau cel mult trei zile în România, nu intră în carantină. Deci, în acest caz, perioada de şedere în România este limitată. Dacă însă nu au niciun fel de test, intră în carantină timp de opt zile obligatoriu. După opt zile, îţi pot face testul PCR. Dacă testul este negativ, în a zecea zi pot ieşi din carantină. Dacă au un test pozitiv mai vechi de 14 zile, nu intră în carantină timp de 90 de zile”, a explicat Vasile Cepoi, directorul DSP Iaşi.

Cu alte cuvinte, singura şansă a ieşeanului să se facă scăpat de carantină era să îşi facă test în urmă cu trei săptămâni. “Ce m-a deranjat aici este, de exemplu, faptul că la Aeroport erau români veniţi din Belgia care au tranzitat Olanda cu maşina şi apoi din Olanda au luat avionul. Şi poate nu numai din Belgia. Dar toţi arătau contractul de muncă, cu localitatea unde sunt rezidenţi. Revenind însă, ca să facem o paralelă între ţări, în Olanda spre exemplu, astăzi plăteşti testul PCR, iar mâine ţi se returnează o parte din sumă. În Olanda se recomandă carantina de 10 zile, nu se impune ca la noi. Acolo, autorităţile nu îţi cer test COVID, cel mult îţi cere angajatorul, cum a fost şi cazul meu. Şi mai e o chestie: românul nu e responsabil. Eu, ca olandez, dacă mă simt rău, nu ies afară ca să infectez jumătate de oraş şi sun medicul de familie. Aici, la supermarketuri, căruciorul trebuie să îl ţii în spate nu în faţă, ca nu cumva colegul de la coadă să îţi sufle în ceafă”, a mai spus Peter Klush.